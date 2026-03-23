РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
Лубінець: Росія не зупиняється на фабрикації справ і вироків
Омбудсмен: Світ не може залишатися осторонь, коли українців знищують на очах

РФ засудила трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя на 7-8 років ув’язнення. На момент затримання їм було 16-17 років, понад два роки вони перебували під вартою, зазнаючи катувань і психологічного тиску. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій із закликом зафіксувати цей факт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця в Telegram.

«Росія не зупиняється на фабрикації справ і вироків. Ми пам’ятаємо, як у тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники по‑звірячому вбили двох 16‑річних підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Їх звинуватили у вигаданій «підготовці диверсії на залізниці». Російській жорстокості немає меж. І це лише частина репресій Росії на ТОТ. Тисячі дітей викрадають і депортують до Росії. Їм змінюють документи. Нав’язують російську мову і громадянство. Мілітаризують», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен направив відповідні листи Верховному комісару ООН з прав людини, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста та комісару Ради Європи з прав людини із закликом зафіксувати цей факт та надати чітку міжнародно-правову оцінку діям держави-агресора.

«Звертаюся до всього міжнародного співтовариства: ви маєте бачити цих дітей не як статистику, а як людські долі; ви маєте зробити все, щоб кожна депортована чи примусово переміщена, незаконно засуджена дитина була повернена до України. Ми маємо захистити їхні права і притягнути винних до відповідальності. Світ не може залишатися осторонь, коли українців знищують на очах. Ми не зупинимося, поки кожна дитина не повернеться додому – живою та вільною», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація на Луганщині використовує неповнолітніх для створення ідеологічного контенту безпосередньо в зоні бойових дій. Як повідомляє Центр національного спротиву, дітей залучають до релігійних молебнів поблизу лінії фронту, свідомо наражаючи їх на смертельну небезпеку

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

