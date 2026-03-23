РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій

Омбудсмен: Світ не може залишатися осторонь, коли українців знищують на очах

РФ засудила трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя на 7-8 років ув’язнення. На момент затримання їм було 16-17 років, понад два роки вони перебували під вартою, зазнаючи катувань і психологічного тиску. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій із закликом зафіксувати цей факт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця в Telegram.

«Росія не зупиняється на фабрикації справ і вироків. Ми пам’ятаємо, як у тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники по‑звірячому вбили двох 16‑річних підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Їх звинуватили у вигаданій «підготовці диверсії на залізниці». Російській жорстокості немає меж. І це лише частина репресій Росії на ТОТ. Тисячі дітей викрадають і депортують до Росії. Їм змінюють документи. Нав’язують російську мову і громадянство. Мілітаризують», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен направив відповідні листи Верховному комісару ООН з прав людини, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста та комісару Ради Європи з прав людини із закликом зафіксувати цей факт та надати чітку міжнародно-правову оцінку діям держави-агресора.

«Звертаюся до всього міжнародного співтовариства: ви маєте бачити цих дітей не як статистику, а як людські долі; ви маєте зробити все, щоб кожна депортована чи примусово переміщена, незаконно засуджена дитина була повернена до України. Ми маємо захистити їхні права і притягнути винних до відповідальності. Світ не може залишатися осторонь, коли українців знищують на очах. Ми не зупинимося, поки кожна дитина не повернеться додому – живою та вільною», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація на Луганщині використовує неповнолітніх для створення ідеологічного контенту безпосередньо в зоні бойових дій. Як повідомляє Центр національного спротиву, дітей залучають до релігійних молебнів поблизу лінії фронту, свідомо наражаючи їх на смертельну небезпеку