Лавров назвав концтабір у Ягідному фейком

Коментуючи заяву верховного комісара ООН з прав людини про концтабір у підвалі школи на Чернігівщині, Сергій Лавров заявив, що міжнародні чиновники розповсюджують фейки Заходу

Очільник МЗС Росії звинуватив керівників ООН у поширенні вигадок

Сергій Лавров заявив, що міжнародні організації розповсюджують «фейки» про війну в Україні, зокрема, щодо терору мирних жителів у Чернігівській області. Про це міністр закордонних справ Росії заявив у інтерв’ю журналісту BBC Стіву Розенбергу.

Так Лавров прокоментував слова верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка у травні оприлюднила інформацію про концтабір, об лаштований окупантами у шкільному підвалі в селі Ягідне Чернігівської області.

«Міжнародні чиновники, включаючи і верховного комісара, і генерального секретаря ООН – піддаються тиску Заходу. І дуже часто є рупором тих фейкових новин, які розповсюджує Захід», – заявив російський міністр, коментуючи слова Бачелет про звірства окупантів у Ягідному.

Сергшій Лавров також згадав трагедію у Бучі, назвавши її «інсценуванням».

Нагадаємо, що під час захоплення села Ягідне на початку березня рашистські окупанти насильно загнали у підвальне приміщення школи близько 350 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, у тому числі – п'ять немовлят.

Перед тим, як відправити людей до підвалу, їх привселюдно роздягали, проводили обшуки та огляд. Це відбувалося за мінусової температури повітря.

Жителі села перебували в таких умовах до кінця березня, виконуючи роль живого щита, оскільки рашисти влаштували у приміщенні школи свій «штаб».

Додамо, що на початку квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Тоді російська влада дружно назвала свідчення бучанських звірств «фейком» і вигадками.