  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Лавров назвав концтабір у Ягідному фейком
рус
    Політика

    Лавров назвав концтабір у Ягідному фейком

    Коментуючи заяву верховного комісара ООН з прав людини про концтабір у підвалі школи на Чернігівщині, Сергій Лавров заявив, що міжнародні чиновники розповсюджують фейки Заходу - Лавров назвав концтабір у Ягідному фейком
    Коментуючи заяву верховного комісара ООН з прав людини про концтабір у підвалі школи на Чернігівщині, Сергій Лавров заявив, що міжнародні чиновники розповсюджують фейки Заходу
    фото: пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

    Очільник МЗС Росії звинуватив керівників ООН у поширенні вигадок

    Сергій Лавров заявив, що міжнародні організації розповсюджують «фейки» про війну в Україні, зокрема, щодо терору мирних жителів у Чернігівській області. Про це міністр закордонних справ Росії заявив у інтерв’ю журналісту BBC Стіву Розенбергу.

    Так Лавров прокоментував слова верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка у травні оприлюднила інформацію про концтабір, об лаштований окупантами у шкільному підвалі в селі Ягідне Чернігівської області.

    «Міжнародні чиновники, включаючи і верховного комісара, і генерального секретаря ООН – піддаються тиску Заходу. І дуже часто є рупором тих фейкових новин, які розповсюджує Захід», – заявив російський міністр, коментуючи слова Бачелет про звірства окупантів у Ягідному.

    Сергшій Лавров також згадав трагедію у Бучі, назвавши її «інсценуванням».

    Нагадаємо, що під час захоплення села Ягідне на початку березня рашистські окупанти насильно загнали у підвальне приміщення школи близько 350 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, у тому числі – п'ять немовлят.

    Перед тим, як відправити людей до підвалу, їх привселюдно роздягали, проводили обшуки та огляд. Це відбувалося за мінусової температури повітря.

    Жителі села перебували в таких умовах до кінця березня, виконуючи роль живого щита, оскільки рашисти влаштували у приміщенні школи свій «штаб».

    Додамо, що на початку квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Тоді російська влада дружно назвала свідчення бучанських звірств «фейком» і вигадками.

    Теги: росія окупанти ООН війна Сергій Лавров школа Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лавров назвав концтабір у Ягідному фейком