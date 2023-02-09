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Різні темпераменти: Зеленський розповів, як йому працюється із Шольцом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Різні темпераменти: Зеленський розповів, як йому працюється із Шольцом
Зеленський: «Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер»
фото ілюстративне

Зеленський підкреслив, що відносини і розуміння Берліну та Києва дуже змінилися з початку війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини України і Німеччини мають хвилеподібний характер. Києву потрібно щоразу переконувати Берлін щодо військової допомоги для ЗСУ, сказав глава держави в інтервʼю виданню Der Spiegel.

«Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією», – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що відносини і розуміння Берліну та Києва дуже змінилися з початку війни. «Ми змінили наші відносини і наше розуміння. Ми отримали системи ППО «Ірис-Т», за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів», – додав він.

При цьому голова держави заявив, що йому доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб отримати військову допомогу.

«Я сказав канцлеру: «Олафе, послухай, у нас не вистачає ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є». І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, федеральний канцер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує домовленість із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак на Росію. Також Шольц розповів, чи погрожував йому Путін.

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Теги: зброя путін Володимир Зеленський президент Берлін Олаф Шольц танки системи ППО

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