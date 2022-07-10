Бундестаг незадоволений обсягами військової допомоги Україні

Уряд Німеччини не вжив не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України

Недостатня допомога в озброєнні може мати важкі наслідки, вважають у Бундестазі

Німеччина надає Україні недостатню кількість озброєння. Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

«Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми», – підкреслила Штрак-Циммерман.

Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.

«Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше – без змін», – заявила чиновник.

Нагадаємо, в уряді Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard.

Раніше в Бундестазі групі «Зелених» депутат Робін Вагнер заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.

Разом з тим Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7.

При цьому канцлер зазначив, що ці гарантії можуть бути аналогічні положенням 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО.