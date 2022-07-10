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    Політика

    Бундестаг незадоволений обсягами військової допомоги Україні

    Уряд Німеччини не вжив&nbsp;не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України - Бундестаг незадоволений обсягами військової допомоги Україні
    Уряд Німеччини не вжив не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України
    фото: Hayley k Gardner

    Недостатня допомога в озброєнні може мати важкі наслідки, вважають у Бундестазі

    Німеччина надає Україні недостатню кількість озброєння. Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

    «Якщо ми щодо України і далі будемо так мало робити, ми повинні будемо відповідати за історично важкі наслідки і проблеми», – підкреслила Штрак-Циммерман.

    Вона додала, що уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом не вжив жодних заходів для того, щоб збільшити поставки зброї для України.

    «Ні в якому разі так не повинно тривати далі. Я очікую від адміністрації канцлера ясне лідерство і відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше – без змін», – заявила чиновник.

    Нагадаємо, в уряді Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard.

    Раніше в Бундестазі групі «Зелених» депутат Робін Вагнер заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.

    Разом з тим Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7.

    При цьому канцлер зазначив, що ці гарантії можуть бути аналогічні положенням 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бундестаг незадоволений обсягами військової допомоги Україні