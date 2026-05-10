Tomahawk для Бундесверу: Німеччина намагається викупити в США ракети, які Трамп відмовився розміщувати в Європі

glavcom.ua

Японія та Нідерланди вже очікують на постачання замовлених ракет Tomahawk
Пентагон відмовився від планів розмістити у ФРН американський батальйон

Берлін ініціював новий етап перемовин із Вашингтоном щодо придбання далекобійних крилатих ракет Tomahawk та наземних систем Typhon. Після того як Пентагон переглянув плани щодо дислокації власних підрозділів у ФРН, німецький уряд вирішив самостійно заповнити прогалину в системі стримування російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Рішення Пентагону відмовитися від розгортання американського батальйону з ракетами Tomahawk на території Німеччини створило серйозний дефіцит ударних можливостей НАТО в Європі. Щоб нівелювати загрозу з боку РФ, Берлін готовий не лише придбати зброю, а й значно «переплатити», аби переконати Дональда Трампа схвалити продаж. Головна мета – отримати автономний інструмент глибокого удару.

За даними джерел, уряд ФРН сподівається переконати адміністрацію Дональда Трампа погодити продаж крилатих ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

Для просування цього питання міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона, додали співрозмовники видання.

Уперше Німеччина звернулася до США із пропозицією про купівлю далекобійних систем у липні минулого року, проте у Вашингтоні на неї досі не відповіли.

За словами джерел, візит Пісторіуса залежатиме від того, чи вдасться організувати його зустріч із главою Пентагона Пітом Гегсетом. Це, як зазначається, не гарантовано на тлі погіршення відносин між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну в Ірані.

«Головне - мати ударні можливості в Європі», – підкреслив один зі співрозмовників в уряді ФРН.

Інше джерело припустило, що Берлін може погодитися доплатити, щоб забезпечити угоду про купівлю.

Водночас наголошується, що Японія та Нідерланди вже очікують на постачання замовлених ракет Tomahawk.

Нагадаємо, Франція, Німеччина та Велика Британія можуть приєднатися до американської морської операції в Ормузькій протоці в обмін на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

