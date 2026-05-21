Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова

Наталія Порощук
glavcom.ua
glavcom.ua
фото: pixabay (ілюстративне)
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що зафіксовано нову хвилю шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«Цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Невстановлені особи використовують моє ім’я у скам-повідомленнях та інших підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію», – йдеться у повідомленні.

Умєров наголосив, що усі офіційні контакти з партнерами, запити чи робоча комунікація здійснюються виключно через офіційні канали.

«Прошу уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень та перевіряти їхню достовірність. У разі отримання таких повідомлень або дзвінків – прошу звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Згодом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення ноти щодо триваючої кампанії дезінформації, спрямованої проти Естонії та інших країн Балтії.

