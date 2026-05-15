Німеччина арештувала українця, якого підозрюють у шпигунстві для Росії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За даними німецької контррозвідки, чоловік регулярно збирав інформацію про компанію, яка постачає Україні бойові дрони-камікадзе

Німеччина взяла під варту українця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Йому інкриміновано підготовку диверсій проти німецького виробника військових безпілотників для Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Слідчий суддя Федерального суду Німеччини 15 травня видав та реалізував ордер на арешт українця Сергія Н. Як відомо, його було затримано в Іспанії 24 березня на запит німецької сторони, а вчора екстрадовано до Німеччини.

Федеральна прокуратура звинувачує чоловіка шпигунській діяльності на користь Москви.

Як повідомляли ЗМІ, за даними контррозвідки, Сергій Н. з Харківської області у грудні 2025 року почав систематично збирати інформацію про німецьку компанію, яка постачає Україні військові дрони-камікадзе та компоненти до них. Зокрема, він таємно знімав на відео приміщення фірми.

Тим часом спільниця чоловіка Алла С. продовжила стеження. Вона досліджувала приватну адресу засновника компанії та таємно фотографувала вхід до його будинку.

Слідчі припускають, що операція проводилася для підготовки фізичних нападів або замаху на бізнесмена. Сам керівник підприємства заявив, що перебуває в безпеці та вже вжив додаткових заходів контролю.

До слова, у Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. За даними слідства, затриманий перебував у контакті з російською спецслужбою щонайменше з травня 2025 року та передавав своєму куратору інформацію різного характеру.

Раніше у Німеччині правоохоронці заарештували громадянина України Віталія М. за підозрою у шпигунстві за військовослужбовцем Збройних Сил України на користь розвідки країни-агресора РФ. Повідомляється, що слідчі звернулися до слідчого судді Федерального верховного суду з клопотанням про видачу ордера на арешт громадянина України, якого затримали 27 березня 2026 року.