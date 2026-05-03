Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання
Українка потрапила під вантажний потяг у Фрідланді 11 серпня
фото з відкритих джерел

За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію

Громадянина Іраку, який торік штовхнув під потяг 16-річну українку з Маріуполя, визнали неосудним. Суд постановив, що його відправлять до психіатричної лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutche Welle.

Земельний суд у Геттінгені призначив обвинуваченому психіатричне лікування. За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.

Водночас суд визнав, що чоловік штовхнув українку на вокзалі німецького міста Фридланд під поїзд. Унаслідок травмування дівчина загинула на місці.

Відомо, що 11 серпня 2025 року у німецькому місті Фридланд громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя. Спершу поліція припускала, що це був нещасний випадок. Адже коли правоохоронці прибули на вокзал, нападник сам звернувся до них і провів до тіла дівчини. Він поводився спокійно і повідомив поліції, що випадково знайшов тіло.

Після огляду правоохоронці повідомили, що підстав для підозри чоловіку у скоєнні злочину не було, тому його відпустили. Однак увечері того самого дня чоловік почав поводитись агресивно, чим привернув до себе увагу.

Тим часом було проведено ДНК-тести, які виявили сліди чоловіка на плечі вбитої дівчини. Це свідчило про те, що дівчину схопили. Проти чоловіка винесли постанову про поміщення під варту через підозру в умисному вбивстві.

Відомо, що 31-річний громадянин Іраку вперше просив про притулок у Німеччині в серпні 2022 року, але отримав відмову — його повинні були депортувати до Литви. А втім, пізніше суд відхилив клопотання про взяття його під варту для депортації. Згодом чоловік перереєструвався як шукач притулку в приймальному центрі Фридланда.

Нагадаємо, у США вбили українку, яка втекла до Америки в пошуках кращого життя. 23-річна Ірина Заруцька була знайдена мертвою о 21:55 в п'ятницю, 22 серпня, на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Жінка нещодавно переїхала до США з України, намагаючись втекти від війни з Росією.

До слова, 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня, знайдено було 8 липня приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві. Зазначається, що замість мотузки дівчина використовувала простирадло.

Як повідомлялося, дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

Читайте також:

Теги: вокзал притулок чоловік поліція Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відбулося загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
4 квiтня, 22:08
Неля Штепа майже два роки не відвідує судові засідання
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
9 квiтня, 07:30
Михайло Федоров провів зустріч із Борисом Пісторіусом
Масштабна оборонна угода Німеччини та України: Федоров розкрив подробиці
14 квiтня, 15:54
Правоохоронці офіційно не називають об’єкт, проте назву ТРЦ чітко видно на фото з місця події
Впав з п'ятого поверху: у ТРЦ Gulliver загинув чоловік
15 квiтня, 11:48
Двоє поліцейських тікають при наближенні терориста, залишивши на місці події цивільних людей
Втеча поліцейських від терориста. Військовий Луценко закликав українців у тилу вимагати від поліції спокутувати ганьбу
19 квiтня, 20:02
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
21 квiтня, 16:18
Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2023 року
Теракт у Києві: що відомо про підозрювану у службовій недбалості поліцейську Дудіну
22 квiтня, 14:42
У Полтаві дерево травмувало дитину
У 13 областях України вирує негода, буревій забрав життя двох людей
26 квiтня, 16:33
До навчань поліціянтів залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
27 квiтня, 19:57

Соціум

Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання
Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання
У Чехії сотні рятувальників борються з масштабною пожежею у нацпарку «Чеська Швейцарія»
У Чехії сотні рятувальників борються з масштабною пожежею у нацпарку «Чеська Швейцарія»
У Польщі затримано підозрюваного у вбивстві 35-річного українця
У Польщі затримано підозрюваного у вбивстві 35-річного українця
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
Мер Туапсе запросив туристів на пляжі
Мер Туапсе запросив туристів на пляжі
На Філіппінах прокинувся вулкан Майон
На Філіппінах прокинувся вулкан Майон

Новини

Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua