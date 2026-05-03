Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання

За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію

Громадянина Іраку, який торік штовхнув під потяг 16-річну українку з Маріуполя, визнали неосудним. Суд постановив, що його відправлять до психіатричної лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutche Welle.

Земельний суд у Геттінгені призначив обвинуваченому психіатричне лікування. За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.

Водночас суд визнав, що чоловік штовхнув українку на вокзалі німецького міста Фридланд під поїзд. Унаслідок травмування дівчина загинула на місці.

Відомо, що 11 серпня 2025 року у німецькому місті Фридланд громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя. Спершу поліція припускала, що це був нещасний випадок. Адже коли правоохоронці прибули на вокзал, нападник сам звернувся до них і провів до тіла дівчини. Він поводився спокійно і повідомив поліції, що випадково знайшов тіло.

Після огляду правоохоронці повідомили, що підстав для підозри чоловіку у скоєнні злочину не було, тому його відпустили. Однак увечері того самого дня чоловік почав поводитись агресивно, чим привернув до себе увагу.

Тим часом було проведено ДНК-тести, які виявили сліди чоловіка на плечі вбитої дівчини. Це свідчило про те, що дівчину схопили. Проти чоловіка винесли постанову про поміщення під варту через підозру в умисному вбивстві.

Відомо, що 31-річний громадянин Іраку вперше просив про притулок у Німеччині в серпні 2022 року, але отримав відмову — його повинні були депортувати до Литви. А втім, пізніше суд відхилив клопотання про взяття його під варту для депортації. Згодом чоловік перереєструвався як шукач притулку в приймальному центрі Фридланда.

