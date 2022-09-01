Росія хоче, щоб світ зробив три помилки, – Зеленський

Президент заявив, що цей задум ніколи не має втілитись у життя

Росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників Венеціанського кінофестивалю.

За словами очільника держави, війна, яку Росія веде проти України 189 днів це драма, заснована на реальних подіях.

«Я ціную можливість звернутися сьогодні до вас і розповісти нашу історію. Про Україну, її народ і війну, яку Росія веде проти нас 189 днів. Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Драма, заснована на реальних подіях. Втілена в життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія не в супроводі геніальної музики Морріконе, а бридких частівок і звуків вибухів, пострілів, сирен повітряної тривоги. Хорор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів», – наголосив він.

За його словами, Росія каже, що від війни, яка йде в Україні нібито втомились Європа та світ.

«Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що жителі окупованих територій півдня активно допомагають українським розвідникам.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.