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Українські газові сховища заповнені на третину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українські газові сховища заповнені на третину
У липні в українські підземні сховища закачали 1,69 млрд кубометрів газу
фото з відкритих джерел

На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн кубометрів на добу

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд кубометрів. Це становить 32,3% від їхньої місткості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Вперше з початку року відставання опустилося нижче 10%. Так, у порівнянні з минулим роком у підземних сховищах зберігається на 9% або 990 млн кубометрів менше газу.

За даними ExPro, обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. У липні 2025 року в українські підземні сховища закачали 1,69 млрд кубометрів газу. Це майже удвічі (у 1,9 раза) більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим місячним показником за останні два роки.

На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн кубометрів на добу, в 1,8 раза вище, ніж на початку серпня 2024 р. Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських підземних сховищ закачано майже 4,65 млрд кубометрів природного газу, майже в 1,6 раза більше, ніж минулого року.

Запаси газу в сховищах
Запаси газу в сховищах
фото: ExPro

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов’язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн кубометрів, найвищого рівня за майже два роки.

З початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн кубометрів на добу. Як і у липні, основу частину природного газу імпортує «Нафтогаз».

Нагадаємо, у липні обсяги імпорту природного газу до України становили 833 млн кубометрів. Це найвищий рівень починаючи з вересня 2023 року. У порівнянні з червнем обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, липнем минулого року – 16 разів.

Як повідомлялося, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на середину липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач.

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Теги: газ Нафтогаз України

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Економіка

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