Рада планує закрити найпопулярніший метод ухиляння від служби

Єгор Голівець
У Раді планують обмежити відстрочку через навчання для чоловіків 25+
фото з відкритих джерел

Освіта має використовуватися за призначенням, а не як інструмент для ухилення від виконання військового обов’язку

У Верховній Раді планують переглянути правила надання відстрочки від мобілізації через навчання після фіксації різкого зростання кількості чоловіків віком від 25 років, які вступають до коледжів і закладів фахової передвищої освіти. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє «Главком».

«Працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки для того, щоб обмежити будь-які можливості для ухилиння перед виконанням військового обовʼязку, щоб системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обовʼязково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану», – підсумував Сергій Бабак.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що у 2025 році кількість студентів-чоловіків віком від 25 років зменшилася більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком. Це пов’язують із запровадженням додаткових запобіжників під час вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Водночас заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко зазначив, що держава фіксує аномальне зростання кількості вступників старшого віку в окремих закладах освіти. У таких випадках Державна служба якості освіти проводить перевірки, після яких можливі відрахування та залучення правоохоронних органів.

«Є випадки, коли люди формально зараховані, але фактично не навчаються», – заявив Трофименко.

Найбільше таких ситуацій зафіксували у закладах фахової передвищої освіти. Кількість чоловіків віком від 25 років, які вступили до таких закладів, зросла з 576 осіб у 2022 році до 55 581 у 2024 році. У 2025 році цей показник зменшився до 24 819.

У МОН повідомили, що наразі напрацьовується законопроєкт, який має врегулювати послідовність здобуття освіти. Зокрема, передбачається, що відстрочка зберігатиметься лише для осіб, які вступили до закладів освіти до 25 років і навчаються послідовно. Для тих, хто вступає після 25 років або здобуває другу чи третю освіту, право на відстрочку від мобілізації можуть скасувати.

Нагадаємо, що нині чинне законодавство не передбачає окремої відстрочки для громадян віком 18–25 років, які відслужили за річним контрактом під час воєнного стану. Після звільнення з військової служби такі особи втрачають право на відстрочку і можуть бути мобілізовані одразу після взяття на військовий облік. Саме цю правову прогалину має усунути законопроєкт №13574, запровадивши 12-місячну відстрочку для колишніх контрактників.

