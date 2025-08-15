Головна Гроші Економіка
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Підтримка Норвегії має забезпечити тепло приблизно одному мільйону сімей протягом опалювального сезону 2025–2026 рр
За час повномасштабного вторгнення Норвегія вже надала Україні на закупівлю газу 4,6 млрд норвезьких крон

Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими. Про це, як пише «Главком», повідомили в уряді країни.

Після більш ніж трьох років повномасштабної війни та неодноразових російських атак енергетична інфраструктура України сильно постраждала й нова підтримка є доповненням до попереднього внеску, наданого на підтримку закупівель газу в березні 2025 року в розмірі 1 мільярда норвезьких крон. йдеться у повідомленні.

Очікується, що загальна підтримка Норвегії у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, також тепла та електроенергії, приблизно одному мільйону сімей протягом опалювального сезону 2025–2026. Гроші підуть на купівлю газу із західних джерел.

Кошти йдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку й українська компанія «Нафтогаз» є їхнім одержувачем.

З 2022 року, як наголошується, Норвегія вже надала Україні 4,6 млрд норвезьких крон, тобто приблизно $451 млн, на закупівлю газу.

Нагадаємо, на початку серпня запаси природного газу в українських сховищах становили 10 млрд кубометрів. Це складає 32,3% від їхньої місткості.

Несплата рахунків за блакитне паливо, як попереджали «газовики», може призвести може призвести до його повного відключення. Постачальник має право припинити подачу навіть у розпал опалювального сезону у разі наявності боргу.

