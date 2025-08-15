Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу

За час повномасштабного вторгнення Норвегія вже надала Україні на закупівлю газу 4,6 млрд норвезьких крон

Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими. Про це, як пише «Главком», повідомили в уряді країни.

Після більш ніж трьох років повномасштабної війни та неодноразових російських атак енергетична інфраструктура України сильно постраждала й нова підтримка є доповненням до попереднього внеску, наданого на підтримку закупівель газу в березні 2025 року в розмірі 1 мільярда норвезьких крон. йдеться у повідомленні.

Очікується, що загальна підтримка Норвегії у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, також тепла та електроенергії, приблизно одному мільйону сімей протягом опалювального сезону 2025–2026. Гроші підуть на купівлю газу із західних джерел.

Кошти йдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку й українська компанія «Нафтогаз» є їхнім одержувачем.

З 2022 року, як наголошується, Норвегія вже надала Україні 4,6 млрд норвезьких крон, тобто приблизно $451 млн, на закупівлю газу.

Нагадаємо, на початку серпня запаси природного газу в українських сховищах становили 10 млрд кубометрів. Це складає 32,3% від їхньої місткості.

Несплата рахунків за блакитне паливо, як попереджали «газовики», може призвести може призвести до його повного відключення. Постачальник має право припинити подачу навіть у розпал опалювального сезону у разі наявності боргу.