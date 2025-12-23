ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців

Оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування Державного реєстру виборців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦВК.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану комісія постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припинила функціонування реєстру. Протягом 2022–2025 років комісія як розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення його повноцінної роботи.

Відновлення функціонування реєстру забезпечує:

облік і контроль за розглядом передбачених законом України «Про Державний реєстр виборців» заяв і запитів виборців до органів ведення реєстру;

формування і облік інформації, що надається виборцям з Державного реєстру виборців;

функціонування особистого кабінету виборця;

облік звернень органів ведення Державного реєстру виборців до виборців у випадках, передбачених законом України «Про Державний реєстр виборців».

«Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу Державного реєстру виборців. Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації», – заявив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами депутата, оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів. «Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку достатньо», – пояснив він.

Нагадаємо, ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

До слова, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.