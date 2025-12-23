Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців
Відновлення роботи реєстру виборців фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування Державного реєстру виборців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦВК.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану комісія постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припинила функціонування реєстру. Протягом 2022–2025 років комісія як розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення його повноцінної роботи.

Відновлення функціонування реєстру забезпечує: 

  • облік і контроль за розглядом передбачених законом України «Про Державний реєстр виборців» заяв і запитів виборців до органів ведення реєстру;
  • формування і облік інформації, що надається виборцям з Державного реєстру виборців;
  • функціонування особистого кабінету виборця;
  • облік звернень органів ведення Державного реєстру виборців до виборців у випадках, передбачених законом України «Про Державний реєстр виборців».

«Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу Державного реєстру виборців. Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації», – заявив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами депутата, оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів. «Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку достатньо», – пояснив він.

Нагадаємо, ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

До слова, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.

Читайте також:

Теги: ЦВК вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
Сьогодні, 03:59
У ЦВК пояснили, що без оновленого законодавства вибори провести не вдасться
ЦВК озвучила умову для проведення виборів в Україні
Вчора, 11:50
Польща може допомогти Україні з організацією виборів
Польща може допомогти Україні з організацією виборів
20 грудня, 07:11
США подають Україні сигнали щодо виборів президента
Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів
14 грудня, 14:47
Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
11 грудня, 18:00
Подоляк: президент Зеленський повинен подаватися на повторні вибори
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
11 грудня, 13:59
Зеленський очікує пропозицій від партнерів, депутатів і готовий йти на вибори
Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву
9 грудня, 21:56
Наслідки обстрілу Охтирки
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
8 грудня, 05:48
Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
8 грудня, 01:51

Політика

ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців
ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
Рада планує закрити найпопулярніший метод ухиляння від служби
Рада планує закрити найпопулярніший метод ухиляння від служби
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
Зеленський: Українська делегація повертається з переговорів у США
Зеленський: Українська делегація повертається з переговорів у США
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua