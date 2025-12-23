Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
Президент назвав розмову з очільницею Єврокомісії «дуже теплою та хорошою»
фото: Офіс президента

Глава держави обговорив з фон дер Ляєн зміцнення позицій України за столом мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову. Вони обговорили рішення про 90 млрд євро фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки, ухвалене 19 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Президент назвав рішення важливою подією і заявив, що Україна цінує підтримку з боку Євросоюзу в цей, за його словами, «багато в чому вирішальний дипломатичний момент».

Глава держави наголосив, що зараз тривають переговори, які можуть кардинально змінити ситуацію, а тому важливо продовжувати тиснути на Росію задля настання миру в Україні. Зеленський наголошує, що це має бути спільний тиск усіх партнерів України.

«Домовилися також про наші контакти найближчими днями. Хоч зараз увесь світ вже в очікуванні Різдва, ми ні на день не припиняємо працювати заради спільної мети – досягнення миру й гарантування безпеки», – підсумував він.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро.

До слова, дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14% – після того, як блок ухвалив рішення надати Україні позику в 90 млрд євро протягом наступних двох років.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому мир мають творити дипломати, а не генерали?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
12 грудня, 12:58
Лукашенко: «Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову, ми завжди готові»
Лукашенко пропонує Путіну «Мінськ-3»
26 листопада, 16:17
Українська делегація під час перемовин з американською стороною в Женеві
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
28 листопада, 17:40
28 листопада глава держави підписав указ про звільнення Андрія Єрмака
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Трамп: Він (Путін – «Главком») хотів би закінчити війну – таким було їхнє (Віткоффа та Кушнера – «Главком»), ну, таке було їхнє враження
Віткофф і Кушнер впевнені, що Росія хоче закінчити війну в Україні – Трамп
3 грудня, 23:44
Президент України обговорюватиме з європейськими посадовцями мирні перемовини та репараційну позику
Зеленський прибув у Брюссель
8 грудня, 22:07
Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за енергетичну підтримку України
Зеленський зустрівся з премʼєркою Італії
9 грудня, 19:06
Президент повідомив, що економічна угода між Україною та США у процесі розробки
Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США
11 грудня, 18:15
Дрісколл сказав дипломатам, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
27 листопада, 09:42

Політика

ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців
ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
Рада планує закрити найпопулярніший метод ухиляння від служби
Рада планує закрити найпопулярніший метод ухиляння від служби
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
Зеленський: Українська делегація повертається з переговорів у США
Зеленський: Українська делегація повертається з переговорів у США
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua