Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі

Глава держави обговорив з фон дер Ляєн зміцнення позицій України за столом мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову. Вони обговорили рішення про 90 млрд євро фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки, ухвалене 19 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Президент назвав рішення важливою подією і заявив, що Україна цінує підтримку з боку Євросоюзу в цей, за його словами, «багато в чому вирішальний дипломатичний момент».

Глава держави наголосив, що зараз тривають переговори, які можуть кардинально змінити ситуацію, а тому важливо продовжувати тиснути на Росію задля настання миру в Україні. Зеленський наголошує, що це має бути спільний тиск усіх партнерів України.

«Домовилися також про наші контакти найближчими днями. Хоч зараз увесь світ вже в очікуванні Різдва, ми ні на день не припиняємо працювати заради спільної мети – досягнення миру й гарантування безпеки», – підсумував він.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро.

До слова, дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14% – після того, як блок ухвалив рішення надати Україні позику в 90 млрд євро протягом наступних двох років.