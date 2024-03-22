Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мінагрополітики звинуватило ООН у «зриві організації міжнародної допомоги»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінагрополітики звинуватило ООН у «зриві організації міжнародної допомоги»
Мінагрополітики звернулося до ФАО з проханням звернути увагу «на суттєві проблеми в організації роботи в Україні»
фото з відкритих джерел

За словами фермерів, ФАО не виконує або виконує не повністю деякі міжнародні проєкти допомоги постраждалим від війни регіонам

Міністерство аграрної політики України звинуватило українське представництво Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у зриві організації міжнародної допомоги. Про це йдеться в заяві Мінагрополітики.

До міністерства звернулися представники профільних асоціацій, малі та середні фермери, які повідомили, що ФАО не виконує, виконує не повністю або виконує невчасно деякі з міжнародних проєктів допомоги постраждалим від війни регіонам.

Наприклад, на початку березня 2024 року ФАО пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Приймання заявок тривало до 10 березня 2024 року.

Фермери досі не отримали обіцяного насіння. Причому посівна кампанія ярої пшениці вже активно триває у більшості регіонів – 15 областях. Тобто актуальність такої допомоги стрімко падає.

Так само у фермерів викликає питання до проєкту з надання насіння соняшнику і сої. Приймання заявок на участь триває до 24 березня. Оскільки роздача насіння планується 24-го, але точної дати немає, фермери не мають змоги планувати посівну і не можуть розраховувати на цю допомогу. А сіяти сою і соняшник українські фермери починають вже у квітні.

Мінагро критикує ще один проєкт від ФАО – підтримку фермерів модульними зерносховищами місткістю 300, 500 та 1000 тонн.

Для отримання зерносховищ фермери мали зареєструватись до 21 січня 2024 року. З того часу Мінагрополітики отримує скарги від фермерів, що зерносховища вони дотепер не отримали, а ФАО відмовляється надати інформацію щодо термінів виконання обіцяних постачань.

«Мінагрополітики звертається до центрального офісу ООН ФАО з проханням звернути увагу на суттєві проблеми в організації роботи в Україні цієї структури. Ми будемо вдячні за вчасно надану допомогу українським аграріям, оскільки в сільському господарстві важливе дотримання агротехнічних термінів», – йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, чотирнадцять областей розпочали посівну ярих культур. З них – 12,9 тис. га пшениці, 69,6 тис. га ячменю, 41,5 тис. га гороху та 3,7 тис. га вівса.

Раніше Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

До слова, Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців попередило про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році.

Читайте також: Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
Теги: ООН Мінагрополітики фермер гуманітарна допомога війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни не надто хочуть брати зброю до рук за наказом Путіна
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
17 березня, 10:56
Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня
Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня
8 березня, 21:00
«Зоопарк-1» – сучасний російський радіолокаційний комплекс
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1»
5 березня, 19:33
Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
Вибух на залізничному мосту в Росії, Bitcoin досяг дворічного максимуму. Головне за 4 березня
4 березня, 21:00
Якщо Україна не переможе, росіяни нас просто знищать, упевнений розвідник
Якою буде війна в Україні 2024 року: військовий розвідник дав невтішний прогноз
3 березня, 18:40
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився про війну в Україні
МЗС Туреччини вважає, що настав час для припинення вогню в Україні
3 березня, 15:27
Російський диктатор Володимир Путін виступив із щорічним посланням
«Отсель грозить мы будем Вашингтону». Перші висновки з нової промови Путіна
29 лютого, 12:33
Окупанти пошкодили 17 приватних будинків та 11 господарських споруд на Дніпропетровщині
Обстріл Дніпропетровщини, 250 ударів по Запорізькій області: ситуація в регіонах
29 лютого, 10:20
«Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!»
Активісти скинули купу гною під ворота вілли російського посла у Польщі (відео)
24 лютого, 14:12

Політика

Стефанішина назвала основних противників запрошення України в НАТО
Стефанішина назвала основних противників запрошення України в НАТО
Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо
Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо
Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю
Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю
Мінагрополітики звинуватило ООН у «зриві організації міжнародної допомоги»
Мінагрополітики звинуватило ООН у «зриві організації міжнародної допомоги»
Стефанішина прокоментувала заклик США щодо припинення атак по російських НПЗ
Стефанішина прокоментувала заклик США щодо припинення атак по російських НПЗ
Другий день Київського безпекового форуму (трансляція)
Другий день Київського безпекового форуму (трансляція)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
24K
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
16K
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
6611
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
5765
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
5397
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби

Новини

Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО
Сьогодні, 15:21
Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, потім буде пізно
Сьогодні, 14:35
НАТО допоможе Україні перемогти, – представник Альянсу
Сьогодні, 13:45
Бронювання за 35 тис. зарплати. Голова ради Федерації металургів попередила про небезпеку
Сьогодні, 13:31
F-16 для України. Прем’єр-міністр Нідерландів зробив заяву
Сьогодні, 12:56
Для наповнення держбюджету уряд запропонував прив’язати тютюнові акцизи до євро
Сьогодні, 11:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua