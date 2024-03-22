Мінагрополітики звинуватило ООН у «зриві організації міжнародної допомоги»

Мінагрополітики звернулося до ФАО з проханням звернути увагу «на суттєві проблеми в організації роботи в Україні»

За словами фермерів, ФАО не виконує або виконує не повністю деякі міжнародні проєкти допомоги постраждалим від війни регіонам

Міністерство аграрної політики України звинуватило українське представництво Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у зриві організації міжнародної допомоги. Про це йдеться в заяві Мінагрополітики.

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До міністерства звернулися представники профільних асоціацій, малі та середні фермери, які повідомили, що ФАО не виконує, виконує не повністю або виконує невчасно деякі з міжнародних проєктів допомоги постраждалим від війни регіонам.

Наприклад, на початку березня 2024 року ФАО пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Приймання заявок тривало до 10 березня 2024 року.

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Фермери досі не отримали обіцяного насіння. Причому посівна кампанія ярої пшениці вже активно триває у більшості регіонів – 15 областях. Тобто актуальність такої допомоги стрімко падає.

Так само у фермерів викликає питання до проєкту з надання насіння соняшнику і сої. Приймання заявок на участь триває до 24 березня. Оскільки роздача насіння планується 24-го, але точної дати немає, фермери не мають змоги планувати посівну і не можуть розраховувати на цю допомогу. А сіяти сою і соняшник українські фермери починають вже у квітні.

Мінагро критикує ще один проєкт від ФАО – підтримку фермерів модульними зерносховищами місткістю 300, 500 та 1000 тонн.

Для отримання зерносховищ фермери мали зареєструватись до 21 січня 2024 року. З того часу Мінагрополітики отримує скарги від фермерів, що зерносховища вони дотепер не отримали, а ФАО відмовляється надати інформацію щодо термінів виконання обіцяних постачань.

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«Мінагрополітики звертається до центрального офісу ООН ФАО з проханням звернути увагу на суттєві проблеми в організації роботи в Україні цієї структури. Ми будемо вдячні за вчасно надану допомогу українським аграріям, оскільки в сільському господарстві важливе дотримання агротехнічних термінів», – йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, чотирнадцять областей розпочали посівну ярих культур. З них – 12,9 тис. га пшениці, 69,6 тис. га ячменю, 41,5 тис. га гороху та 3,7 тис. га вівса.

Раніше Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

До слова, Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців попередило про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році.