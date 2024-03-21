Названі показники, що свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО: аналіз ISW

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було

ISW припускає, що Росія планує розпочати конфлікт з НАТО «не найближчим часом»

Деякі російські фінансові, економічні та військові показники свідчать про те, що Росія готується до великого конфлікту з країнами НАТО. Про це пише Інститут вивчення війни.

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«Строки відновлення значної російської військової загрози значною мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати проти військових зусиль», - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики припускають, що спроби президента Росії Володимира Путіна встановити умови для стабілізації економіки та фінансів Росії, найімовірніше, є частиною російської фінансової та внутрішньої підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до тривалої війни в Україні.

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Крім цього ISW припускає, що Росія планує розпочати конфлікт з НАТО «не найближчим часом», але, ймовірно, у коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики.

20 березня російські війська нещодавно підтвердили просування на захід і південь від Кремінної. Також Сухопутні війська України повідомили, що українські війська відбили «масований» російський штурм у напрямку Лимана (на захід від Кремінної) і опублікували геолокаційні кадри штурму, які показують, що Російські війська просувалися до Тернів (на захід від Кремінної).

Поблизу Бахмута 20 березня тривали позиційні бойові дії, проте підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки, Веселого та Спірного; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Передтечного, Кліщіївки, Білої Гори.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські сили просунулися на північ від дамби в Георгіївці (на захід від міста Донецьк). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські війська просунулися на північ від Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк). Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

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20 березня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно атакували на північний захід від Вугледара поблизу Водяного та на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського та Урожайного.

Також позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного). Російський мілблогер стверджував, що російським військам не вистачає засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) по всій лінії фронту в Запорізькій області.

Тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок. Російський мілблогер стверджував, що українські сили продовжують діяти в дачних районах біля Антонівського мосту (на північ від Олешок).

Також стало відомо, що 20 березня російські війська завдали удару невстановленою кількістю невстановлених ракет по місту Харкову та двома ракетами С-300/С-400 по Козачій Лопані Харківської області.

Російські військові продовжують готувати операторів безпілотників для дій в Україні. Повідомляється, що Міноборони РФ систематизує апарат видачі пільг російським ветеранам. Шойгу заявив, що Міноборони вже отримало 70 000 заявок на електронні ідентифікаційні картки.

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Нагадаємо, ЗСУ продовжують утримувати позиції у західній частині Іванівського. Російські загарбники нещодавно просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута) і на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, українські військові контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області