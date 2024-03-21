Головна Світ Політика
search button user button menu button

Названі показники, що свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО: аналіз ISW

Ірина Луцак
glavcom.ua
Названі показники, що свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО: аналіз ISW
Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було
фото: Facebook/Генштаб

ISW припускає, що Росія планує розпочати конфлікт з НАТО «не найближчим часом»

Деякі російські фінансові, економічні та військові показники свідчать про те, що Росія готується до великого конфлікту з країнами НАТО. Про це пише Інститут вивчення війни.

«Строки відновлення значної російської військової загрози значною мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати проти військових зусиль», - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики припускають, що спроби президента Росії Володимира Путіна встановити умови для стабілізації економіки та фінансів Росії, найімовірніше, є частиною російської фінансової та внутрішньої підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до тривалої війни в Україні.

Крім цього ISW припускає, що Росія планує розпочати конфлікт з НАТО «не найближчим часом», але, ймовірно, у коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики.

20 березня російські війська нещодавно підтвердили просування на захід і південь від Кремінної. Також Сухопутні війська України повідомили, що українські війська відбили «масований» російський штурм у напрямку Лимана (на захід від Кремінної) і опублікували геолокаційні кадри штурму, які показують, що Російські війська просувалися до Тернів (на захід від Кремінної).

Поблизу Бахмута 20 березня тривали позиційні бойові дії, проте підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки, Веселого та Спірного; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Передтечного, Кліщіївки, Білої Гори. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські сили просунулися на північ від дамби в Георгіївці (на захід від міста Донецьк). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські війська просунулися на північ від Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк). Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки. 

20 березня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно атакували на північний захід від Вугледара поблизу Водяного та на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського та Урожайного. 

Також позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).  Російський мілблогер стверджував, що російським військам не вистачає засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) по всій лінії фронту в Запорізькій області. 

Тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок. Російський мілблогер стверджував, що українські сили продовжують діяти в дачних районах біля Антонівського мосту (на північ від Олешок).

Також стало відомо, що 20 березня російські війська завдали удару невстановленою кількістю невстановлених ракет по місту Харкову та двома ракетами С-300/С-400 по Козачій Лопані Харківської області.

Російські військові продовжують готувати операторів безпілотників для дій в Україні. Повідомляється, що Міноборони РФ систематизує апарат видачі пільг російським ветеранам. Шойгу заявив, що Міноборони вже отримало 70 000 заявок на електронні ідентифікаційні картки.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують утримувати позиції у західній частині Іванівського. Російські загарбники нещодавно просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута) і на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, українські військові контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області

Читайте також: ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
Теги: війна росія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами розвідниці, жінки в армії можуть виконувати багато різної роботи
Мобілізація жінок. Українська розвідниця зробила заяву, яка розбурхала мережу
14 березня, 17:59
«Слуги» Олександр Качура та Олександр Маріковський перевірили фортифікаційні споруди на Сумщині
«Слуги» прозвітували про поїздку до військових. Опозиція каже про «дешеве шоу»
12 березня, 17:39
Патрульний корабель «Сергій Котов», який підбили морськими дронами Magura V5
Україна перехопила ініціативу в Чорному морі – ЗСУ
9 березня, 14:21
Російський літак A-50
Росія розконсервує старі літаки А-50? Коментар Повітряних сил
3 березня, 11:49
Погрози Путіна дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї
НАТО відповіло на погрози Путіна застосувати ядерну зброю
1 березня, 21:19
16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний
Тортури холодом, побиття, отруєння: російський правозахисник назвав версії вбивства Навального
1 березня, 10:47
«Руки геть від України»: активісти влаштували мітинг під посольством Росії у Берліні
«Руки геть від України»: активісти влаштували мітинг під посольством Росії у Берліні
24 лютого, 15:36
Василь та Інна Вірастюки перебували у шлюбі з 2007 року, виховують трьох синів
Бум розлучень у парламенті. Вірастюк з ексдружиною судяться за кілограм золота
23 лютого, 18:00
Путін використовує слабкість США на максимум
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
21 лютого, 21:50

Політика

Названі показники, що свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО: аналіз ISW
Названі показники, що свідчать про підготовку РФ до конфлікту з НАТО: аналіз ISW
«Туреччина піднялася як острівець стабільності»: Ердоган запевнив, що не боїться поширення війни
«Туреччина піднялася як острівець стабільності»: Ердоган запевнив, що не боїться поширення війни
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
Польські пілоти пройшли навчання зі злету та посадки бойових літаків поблизу кордону з РФ
Польські пілоти пройшли навчання зі злету та посадки бойових літаків поблизу кордону з РФ
У Португалії новий прем'єр-міністр – уряд очолив правоцентрист
У Португалії новий прем'єр-міністр – уряд очолив правоцентрист
Передачу Україні доходів від російських активів блокує Угорщина
Передачу Україні доходів від російських активів блокує Угорщина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України
21K
Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
14K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
9443
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
7487
Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)
6573
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні

Новини

Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
19 березня, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua