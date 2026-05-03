Зеленський і Стармер обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом

Лідери скоординували двосторонні та багатосторонні контакти на найближчий час

У Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував людям та уряду Великої Британії за підтримку України й окремо відзначив кроки Сполученого Королівства в боротьбі проти російського тіньового флоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Ви показали серйозний приклад іншим країнам щодо тіньового флоту. І я думаю, що російська економіка це відчуває, особливо цього року. І ми також вдячні за всі ваші тренувальні місії для наших воїнів», – зауважив президент.

Глава держави висловив окрему вдячність королю Сполученого Королівства Чарльзу ІІІ за слова підтримки України під час виступу в Конгресі США.

«Як завжди, я передаю й підтверджую підтримку Сполученого Королівства Україні та українському народові й висловлюю шану вашій незмінній мужності та хоробрості – як на передовій, так і серед цивільних. Кожного разу, коли у Сполученому Королівстві ми думаємо про Україну, ми думаємо і про тих, хто на передовій, і про цивільних», – наголосив Кір Стармер.

Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL.

Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі, – Зеленський



Про це глава держави заявив за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером на полях саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії.



Також ішлося про переговорний процес для досягнення справедливого й достойного миру. Глава держави зауважив, що наша країна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що важливо продовжувати тиск на Росію.

Володимир Зеленський та Кір Стармер скоординували двосторонні та багатосторонні контакти на найближчий час, зокрема підготовку зустрічі в форматі E3 – Україна, а саме: Великої Британії, Франції та Німеччини.

Лідери обговорили підтримку українського енергетичного сектору. Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на подальші внески Великої Британії у відновлення енергетичної інфраструктури.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою та наголосив, що Росія не має успіхів на фронті. Президент також розповів про російські удари по Україні. Володимир Зеленський зазначив, що Європа має скоординувати зусилля та розробити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський у Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Як відомо, 3 травня Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та євроінтеграційний шлях України, а також обмінялися запрошеннями до офіційних візитів.