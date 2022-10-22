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Атака на енергосистему: у деяких населених пунктах світла може не бути кілька днів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на енергосистему: у деяких населених пунктах світла може не бути кілька днів
Фахівці працюють над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури
фото ілюстративне

У зв‘язку з відсутністю електропостачання у Ковелі не працюватимуть заклади освіти

Роботи щодо відновлення енергопостачання у Ковелі Волинської області можуть тривати кілька днів. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

«З хорошого. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих! Але також мені повідомили, що деякі Telegram-канали таки розмістили точні фото з місця прильотів. Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися «новиною», що аж забувають, що з наших пабліків рашисти викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда», – йдеться в повідомленні.

Мер зазначив, що перелік Telegram-каналів, які опублікували фото, він вже отримав.

«Ми тим часом всі на місцях, і працюємо над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури. Але мушу попередити, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла», – сказав мер.

Крім того, у зв‘язку з відсутністю електропостачання у місті не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки.

Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.

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Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія Волинська область

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