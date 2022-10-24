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Атака Росії на енергосистему. Радник Шмигаля назвав держави, які допомагають Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Атака Росії на енергосистему. Радник Шмигаля назвав держави, які допомагають Україні
Західні партнери надають Україні допомогу з відновленням електроінфраструктури
фото з відкритих джерел

«Енергетикам України допомагають колеги з Польщі, країн Балтії, Німеччини, Словаччини, Бельгії»

В умовах атак Росії по енергосистемі України нашим енергетикам допомагають колеги з Польщі, країн Балтії, Німеччини, Словаччини, Бельгії. При цьому допомога, яка надходить з їхнього боку, стосується не лише надання матеріалів чи обладнання. Про це у розмові з «Главкомом» розповів радник глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.

«З перших днів допомагають колеги з Польщі, країн Балтії, Німеччини, Словаччини, Бельгії. З їхнього боку надходить допомога не лише у вигляді якихось матеріалів чи обладнання. Системні оператори згаданих країн відразу ж відреагували на факт вторгнення Росії на територію України і запропонували розміщення сімей працівників компаній, зокрема НЕК «Укренерго», на своїх локаціях. Під повне утримання, тобто в цю першу хвилю евакуації велика кількість жінок, дітей отримали можливість поїхати не просто на вокзал до Варшави, а до друзів, які їх зустріли, розмістили, організували побут. Безумовно, з нашого боку велика вдячність, що в такі важкі для України дні була простягнута рука допомоги», – зазначив він.

Бойко також поінформував, що Україні допомагають і у відновленні інфраструктурних об’єктів та мереж.

«У Міністерство енергетики надходять заявки від компаній, які зазнали втрат від військових дій чи ракетних обстрілів. Міністерство веде комунікацію як з внутрішніми, так із зовнішніми нашими партнерами з організації допомоги. Створений спеціальний фонд, який адмініструє Міністерство енергетики», – зазначив радник глави уряду.

Крім того, як поінформував Бойко, Європейський інвестиційний банк та ЄБРР виділяють 500 і 300 млн євро на відновлювальні роботи, пов’язані з пошкодженнями інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів. Водночас він наголосив, що обсяги пошкоджень, яких зазнала і продовжує зазнавати інфраструктура України, суттєво вищі.

«Тому потрібно максимально ефективне використання того ресурсу, який вже наданий», – сказав Бойко.

Радник очільника Кабміну також повідомив, що останнім часом по лінії МЗС значно посилилися комунікації з західними партнерами України, спрямовані на ідентифікацію наших проблемних місць та організації оперативної допомоги у складній ситуації.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, за його словами, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу. 

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що масовані атаки ракетами та безпілотниками, які Росія посилено завдає по українських містах та критичній інфраструктурі, принесуть українцям серйозні гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги і не переламають ситуацію на фронті. 

Читайте також: Юрій Бойко: Україна зазнала найбільшої у світовій історії терористичної атаки на енергетику
Теги: Кабмін енергетика війна

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