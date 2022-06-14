Повітряні сили ЗСУ повідомили, якими ракетами ворог атакує Україну

Противник вже близько 2 місяців не залітає на територію України, яку контролює ЗСУ

Російські окупанти застосовують свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря та Росії. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Останнім часом зберігається тенденція до економії цих високоточних дорогих ракет. На сьогоднішній день ворог все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 - одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник», – зазначив він.

Він зазначив, що маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг , і вона залишає надзвичайно сильні руйнування.

«Ця ракета має суттєву величезну нестачу – що вона летить не в ціль, не завжди потрапляє туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами», – зазначив прессекретар.

За його словами, противник вже близько 2 місяців не залітає на територію України, яку контролює ЗСУ.

«Противник застосовує свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря, Росії, насамперед це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети, які дуже дорогі, одна ракета коштує мільйони доларів. Ракета «Калібр» морського базування також коштує чимало», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, у Львівській області над містом Золочів сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію. Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.