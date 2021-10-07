Весілля в Афганістані. Таліби запровадили нові жорсткі правила

Віднині під час весільних урочистостей в країні заборонено використовувати музичний супровід

Радикальний рух «Талібан», що захопив владу в Афганістані, встановив нові правила проведення весіль у країні та заборонив афганцям ставити живу музику під час урочистостей. Про це повідомляє місцевий телеканал Afghanistan International.

Відповідне рішення було прийнято на спеціальному засіданні новоствореного «міністерства ісламського заклику, орієнтації, веління благого і заборони поганого», яким таліби замінили міністерство у справах жінок.

Як зазначає телеканал, радикали ввели заборону на проведення церемонії нікаху (мусульманського одруження з читанням молитов) перед святковим частуванням, а також визначили, що чоловіки та жінки під час заходу повинні перебувати в різних приміщеннях.

Раніше новий уряд Афганістану обмежив можливість дівчаток і жінок здобувати освіту. Таліби обґрунтували це тим, що дівчата не можуть вчитися разом з чоловіками. Вони запевняють, що нове правило не діятиме постійно, а над створенням «безпечного ісламського середовища» вже працюють. Офіційно новий афганський уряд не забороняє дівчаткам вчитися, проте закликає їх «дотримуватися безпеки» і поки не відвідувати навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше «Талібан» заборонив в Афганістані довгі зачіски, селфі та білі кросівки.

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