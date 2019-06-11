Саакашвілі назвав людей, з якими разом йде на вибори



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Міхеїл Саакашвілі та Олесь Доній

Серед них заступник глави Нацполіції Костянтин Бушуєв та екснардеп Олесь Доній

Міхеїл Саакашвілі в ефірі радіо «Новое время» розповів, що в списку Руху нових сил дуже багато цікавих людей. «Немає жодного чинного депутата, хоча були пропозиції від багатьох», - запевнив Саакашвілі.

«З нами йде Володимир Лановий, який реально був першим українським реформатором», - сказав Міхо.

Також Олесь Доній, з яким Саакашвілі приймав участь в Революції на граніті.

На питання, чи ці люди в першій десятці партійного списку, Саакашвілі відповів: «Здається, що так. Партія там сама вирішувала, але по-моєму, так».

«До речі, зараз з нами йде на вибори Костянтин Бушуєв, який є заступником глави Національної поліції України… Коли генерал поліції вимагав хабар, то він (Бушуєв) на себе причепив камеру і всередині будівлі МВС зайшов і посадив цього генерала… Після цього Костю відправили відразу в АТО… Так ось зараз він йде з поліції разом з нами на вибори», - сказав Саакашвілі.

Крім них в списку буде Давид Сакварелідзе та Олена Терещенко, дружина мера Глухова Мішеля Терещенко, харківські активісти, депутати міськради Дмитро Булах та Ігор Черняк.

Відносно свого прізвища в виборчому списку Саакашвілі сказав, що скоріш за все це питання буде вирішувати суд. На його думку, в нього є п’ять років проживання в Україні, але є перерва у зв’язку з позбавленням громадянства. «За українським законодавством це було незаконно і це має зарахуватись як «почесна відсутність», - заявив Саакашвілі.

Рух нових сил вже почав пошук грошей на заставу для участі в виборах.

Нагадаємо, спочатку Віталій Кличко запропонував Саакашвілі разом йти на вибори. Але Міхо після «спілкування з народом» відмовився від цієї пропозиції.

Потім відповідну пропозицію озвучив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко. Але 10 червня ця політсила озвучила своїх кандидатів на вибори, і Саакашвілі там не було. Гриценко ж пояснив, що результатом переговорів стало те, що «Громадянська позиція» і «Рух нових сил» ідуть на вибори окремо.