Саакашвілі питав на Хрещатику, чи йти йому на вибори



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В останній день подачі списків кандидатів від партій на вибори Міхеїл Саакашвілі вирішив запитати в українців, чи треба йому йти на вибори до Верховної Ради. Зробив він це у притаманній йому манері, під час онлайн-трансляції на вулиці Хрещатик в Києві.

Саакашвілі заявив, що буквально всі партії продають місця у своїх списках, і йому з ними не по дорозі.

«Зараз історичний шанс для України. Я не буду йти на договорняки зі старим політичним класом, який безнадійно прогнив… Ми зробимо список, де жодне місце не буде продане. Де будуть люди, які будуть працювати на вас, а не на себе», - сказав Міхо.

«По-друге, чи варто нам йти на вибори – я зараз вийду на Хрещатик і запитаю. Давайте разом приймати це рішення», - додав він.

Саакашвілі пообіцяв опублікувати свій виборчий список, і попросив, щоб йому назвали прізвища кандидатів, які не влаштовують людей.

Після цього він поспілкувався з людьми на Хрещатику. Всі вони радили йому йти на вибори.

Нагадаємо, спочатку Віталій Кличко запропонував Саакашвілі разом йти на вибори. Але Міхо після «спілкування з народом» відмовився від цієї пропозиції.

Потім відповідну пропозицію озвучив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко. Але 10 червня ця політсила озвучила своїх кандидатів на вибори, і Саакашвілі там не було. Гриценко ж пояснив, що результатом переговорів стало те, що «Громадянська позиція» і «Рух нових сил» ідуть на вибори окремо.