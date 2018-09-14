Садовий заявив, що кандидатів у президенти від «Самопомочі» буде декілька



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Міський голова Львова Андрій Садовий

«Самопоміч» не виключає об’єднання з іншими політсилами

На президентських виборах, які відбудуться у 2019 році, кандидатів від партії «Самопоміч» буде декілька.

Про це заявив лідер партії, міський голова Львова Андрій Садовий.

На запитання журналіста, чи визначилася «Самопоміч» із кандидатами на президентські вибори, Садовий відповів: «Ви праві, кандидатів буде декілька. Кінцеве рішення ми фіналізуємо найближчим часом. Ми озвучимо цю позицію впродовж наступних двох тижнів».

Садовий також повідомив, що «Самопоміч» не виключає об’єднання з іншими політсилами.

Нагадаємо, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

Після цього депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск.

Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» подали в Національне антикорупційне бюро усі матеріали та висновки контрольної комісії партії, яка розслідувала діяльність депутата Київської міської ради Романа Марченка.

Голова партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що київська фракція, депутати якої взяли участь «в невеликому епізоді великої корупційної схеми», розпущена, бо слід позбавлятися найменших ознак недоброчесності.

Джерело: Громадське