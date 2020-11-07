Садового на виборах підтримують люди Коломойського?

За результатами місцевих виборів у Львові, у другий тур виходять чинний мер міста Андрій Садовий і Олег Синютка

Під дописом мера Львова щодо участі у дебатах перші коментарі залишили люди, яких вважають наближеними до Коломойського

Кандидата на посаду міського голови Львова Андрія Садового підтримують люди з оточення олігарха Коломойського. Це зауважили користувачі Facebook. Під дописом Андрія Садового про участь у дебатах перші коментарі із побажаннями перемоги залишили народні депутати попередніх скликань Володимир Парасюк та давній партнер олігарха по бізнесу у Буковелі Олександр Шевченко. Обох вважають людьми, наближеними до Коломойського.

«Перемоги!» – коротко написав Парасюк. Таким же лаконічним був і Олександр Шевченко. «Перемагайте!», – написав він.

«Коли Парасюк і Шевченко вам бажають перемоги, це означає, що одному олігарху краще ви мер, ніж Синютка. Цікаво, чому так?», – зауважив у своєму коментарі Serhii Hryshko.

Як повідомлялося, 30 жовтня за результатами місцевих виборів у Львові, у другий тур виходять чинний мер міста Андрій Садовий і Олег Синютка.

Нагадаємо, 22 листопада відбудеться другий тур виборів мера Львова.