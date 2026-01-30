Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський вважає, що Україні потрібен швидкий вступ: «Потім буде складно»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го. Про це він зауважив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами президента, Україна та Європа вже мають спільне розуміння того, що членство в Європейському Союзі є не лише політичним вибором, а й гарантією безпеки для країни та всієї Європи. Він наголосив, що йдеться про довгострокову економічну безпеку, спільний вибір ринків і технологічних рішень, що є для України екзистенційним пріоритетом, а не виключно геополітичним рішенням.

«Щодо конкретної дати. Я запитав дипломатів: коли ми технічно будемо готові? Технічно ми будемо готові у 2027 році. Це питання відкриття кластерів. До кінця 26-го з усіма кластерами ми будемо готові. Є різні реформи, є різний діалог щодо квот, торгівлі. Це довгий процес. Нас цікавить фаст-трек», – сказав Зеленський.

Порівняно з усіма іншими країнами – нашими сусідами і балканськими друзями, – тими, які претендують, і справедливо, що вони будуть в Євросоюзі, – вони не у війні і не мають ворожу силу на своїх кордонах та на кордонах Європи, яка блокуватиме в майбутньому їх вступ в Європейський Союз. Росія буде блокувати наш вступ в Євросоюз в майбутньому, у спокійний час, – це ж очевидна річ, вони це вже робили. Росія не хоче, щоб ми були європейською країною. Її цікавить український ринок. Її цікавить український потенціал. Наші люди. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Тому так – ми пріоритезуємо це зараз, щоб убезпечити майбутнє.

Президент зазначив, що не хоче повторювати багаторічну риторику про вступ України до НАТО без реального результату, зважаючи на можливе блокування з боку Росії та відсутність підтримки з боку США. За його словами, навіть за підтримки більшості європейських країн позиція Вашингтона може суттєво вплинути на перспективи членства в Альянсі, тоді як щодо вступу України до Європейського Союзу ситуація є принципово іншою.

«Я бачу – у нас є шанс. У Росії буде бажання після цієї війни, особливо після якогось терміну зняття санкцій тощо, – про що вони говорять в своїх двосторонніх діалогах, – займатися тим, щоб України не було в Євросоюзі. Вони знайдуть спосіб. Я не кажу, що вони стануть у нас на дорозі і скажуть «не пущу». Ні, так буквально напевно не буде. Буде інакше. Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз. Навіть всередині Європейського Союзу це їм вдається. Навіть під час війни. Навіть під час такої європейської монобільшості – спільноти, яка підтримує український євроінтеграційний шлях. А з роками… Хто знає, як воно буде. Тому я, як Президент, хочу зробити все, щоб отримати дату. Я розумію, в якому році ми технічно готові. Ми демонструємо готовність до діалогу в цьому напрямі, але я хотів би, щоб Україна отримала якийсь чіткий термін. Бо потім буде складно», – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що відбудова України триватиме кілька років – від п'яти до 10. Він зазначив, що залучення фінансів та інвесторів до країни, яка є або стане членом ЄС, забезпечує додаткові гарантії безпеки і підкреслює глобальний характер цього процесу.

«Тому, на мій погляд, для України варто знайти фаст-трек. Це справедливо. Постфактум Україна може зробити все те, що обіцяє зробити перед ЄС. Наприклад, як було з кандидатством. Це ж спрацювало з нашою державою. Ми домовились про відповідний трек, який потрібен для нас, для України. Це справедливо і особливо з точки зору нашого захисту у цій війні – ми отримаємо кандидатство, а потім декілька кроків виконаємо. І якщо ми їх не виконаємо, то не буде статусу. Тобто це нормальний підхід. Я думаю, що наше членство в ЄС – це справедливо», – підсумував президент.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов очолить Офіс президента
Найкращий новорічний подарунок для України
2 сiчня, 18:08
Під час останньої зустрічі президент та колишній урядовець домовилися визначити напрями подальшої взаємодії
Чим займатиметься Дмитро Кулеба? Президент приховав інформацію про майбутню посаду ексміністра
7 сiчня, 15:08
Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
15 сiчня, 04:11
За словами президента, зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться найближчими днями
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
22 сiчня, 18:15
Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин
Зеленський та Науседа домовилися про нову допомогу українській енергосистемі
25 сiчня, 11:57
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
30 грудня, 2025, 18:34
Окупанти не бажають іти на компроміси в питанні управління Запорізькою АЕС
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському
3 сiчня, 08:57
Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі Purl
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
12 сiчня, 19:58
Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ
Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ
23 сiчня, 11:55

Політика

Смерть Саламахи: ЦВК зафіксувала дострокове припинення повноважень нардепа
Смерть Саламахи: ЦВК зафіксувала дострокове припинення повноважень нардепа
Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа
Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа
Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія
Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія
Програма «СвітлоДім»: як подати заявку
Програма «СвітлоДім»: як подати заявку
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
РФ втратить членство в МАГАТЕ? Шмигаль повідомив про засідання керівної ради
РФ втратить членство в МАГАТЕ? Шмигаль повідомив про засідання керівної ради

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua