Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата

Зеленський вважає, що Україні потрібен швидкий вступ: «Потім буде складно»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го. Про це він зауважив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами президента, Україна та Європа вже мають спільне розуміння того, що членство в Європейському Союзі є не лише політичним вибором, а й гарантією безпеки для країни та всієї Європи. Він наголосив, що йдеться про довгострокову економічну безпеку, спільний вибір ринків і технологічних рішень, що є для України екзистенційним пріоритетом, а не виключно геополітичним рішенням.

«Щодо конкретної дати. Я запитав дипломатів: коли ми технічно будемо готові? Технічно ми будемо готові у 2027 році. Це питання відкриття кластерів. До кінця 26-го з усіма кластерами ми будемо готові. Є різні реформи, є різний діалог щодо квот, торгівлі. Це довгий процес. Нас цікавить фаст-трек», – сказав Зеленський.

Порівняно з усіма іншими країнами – нашими сусідами і балканськими друзями, – тими, які претендують, і справедливо, що вони будуть в Євросоюзі, – вони не у війні і не мають ворожу силу на своїх кордонах та на кордонах Європи, яка блокуватиме в майбутньому їх вступ в Європейський Союз. Росія буде блокувати наш вступ в Євросоюз в майбутньому, у спокійний час, – це ж очевидна річ, вони це вже робили. Росія не хоче, щоб ми були європейською країною. Її цікавить український ринок. Її цікавить український потенціал. Наші люди. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Тому так – ми пріоритезуємо це зараз, щоб убезпечити майбутнє.

Президент зазначив, що не хоче повторювати багаторічну риторику про вступ України до НАТО без реального результату, зважаючи на можливе блокування з боку Росії та відсутність підтримки з боку США. За його словами, навіть за підтримки більшості європейських країн позиція Вашингтона може суттєво вплинути на перспективи членства в Альянсі, тоді як щодо вступу України до Європейського Союзу ситуація є принципово іншою.

«Я бачу – у нас є шанс. У Росії буде бажання після цієї війни, особливо після якогось терміну зняття санкцій тощо, – про що вони говорять в своїх двосторонніх діалогах, – займатися тим, щоб України не було в Євросоюзі. Вони знайдуть спосіб. Я не кажу, що вони стануть у нас на дорозі і скажуть «не пущу». Ні, так буквально напевно не буде. Буде інакше. Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз. Навіть всередині Європейського Союзу це їм вдається. Навіть під час війни. Навіть під час такої європейської монобільшості – спільноти, яка підтримує український євроінтеграційний шлях. А з роками… Хто знає, як воно буде. Тому я, як Президент, хочу зробити все, щоб отримати дату. Я розумію, в якому році ми технічно готові. Ми демонструємо готовність до діалогу в цьому напрямі, але я хотів би, щоб Україна отримала якийсь чіткий термін. Бо потім буде складно», – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що відбудова України триватиме кілька років – від п'яти до 10. Він зазначив, що залучення фінансів та інвесторів до країни, яка є або стане членом ЄС, забезпечує додаткові гарантії безпеки і підкреслює глобальний характер цього процесу.

«Тому, на мій погляд, для України варто знайти фаст-трек. Це справедливо. Постфактум Україна може зробити все те, що обіцяє зробити перед ЄС. Наприклад, як було з кандидатством. Це ж спрацювало з нашою державою. Ми домовились про відповідний трек, який потрібен для нас, для України. Це справедливо і особливо з точки зору нашого захисту у цій війні – ми отримаємо кандидатство, а потім декілька кроків виконаємо. І якщо ми їх не виконаємо, то не буде статусу. Тобто це нормальний підхід. Я думаю, що наше членство в ЄС – це справедливо», – підсумував президент.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.