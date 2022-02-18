«Слуга» Трубіцин вже має судимість – Бутусов

Бутусов: «27-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі»

Депутат Київської міської ради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, який потрапив у гучний скандал із хабарництвом, у 2010 році вже був судимий за спробу вчинення афери. Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За словами журналіста, Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду та намагався «інспектувати» два ринки в Ізюмі.

«Виявляється, 27-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. На одному з ринків аферистові-початківцю повірили, на іншому – затримали і здали в поліцію», – пише Бутусов.

Через молодість підсудного та те, що його дії не спричинили матеріальної шкоди суд звільнив Трубіцина від кримінальної відповідальності. При цьому підсудний навіть не прийшов на засідання.

«І ось через 10 років Трубіцин придумав значно соліднішу аферу - увійшов до першої п'ятірки партії «Слуга народу» в Києві і почав під «дахом» голови Офісу Президента Андрія Єрмака та заступника голови ОП Олега Татарова вимагати гроші з власників кіосків», – пише Бутусов.

«Які багаті біографії у цих «нових облич», як легко людьми з такою біографією маніпулювати, компромат на руках, виконають будь-яку команду, не замислюючись», – додав журналіст.

Як раніше повідомлялося, Владислав Трубіцин вважає корупційну справу проти нього політичною розправою за його позицію в Київраді та впевнений, що обов'язково доб'ється справедливості. До слова, Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео перемовин учасників у справі депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні хабаря.

Нагадаємо, «Слугу народу» Трубіцина викрили на хабарі. За попередніми даними, депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення «купав» у Києві. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному депутату Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владиславу Трубіцину, якого, за інформацією слідства, було викрито на одержанні 1,39 млн грн хабаря. Суд призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень. 16 лютого підозрюваний у хабарництві «слуга» Трубіцин вийшов під заставу.

До цього ЗМІ повідомляли, що НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.