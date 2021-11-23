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    Соратник Путіна вважає, що «в Україні будь-якої миті може спалахнути»

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    Патрушев жде, коли українці побіжать шукати притулок в інших країнах - Соратник Путіна вважає, що «в Україні будь-якої миті може спалахнути»
    Патрушев жде, коли українці побіжать шукати притулок в інших країнах
    Фото: Kremlin Pool

    В оточенні Путіна розказали, як Захід занапастив Україну

    В оточені президента Російської Федерації Володимира Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну. Це нібито в майбутньому призведе до «спалаху» в країні. Про це сказав секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю для російського видання «Аргументы и факты».

    «Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння», – заявив Патрушев.

    На думку секретаря Ради безпеки РФ, вплив Заходу в майбутньому може призвести до нібито того, що мільйони українців почнуть покидати країну з метою пошуку притулку.

    «Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах», – додав Патрушев.

    Нагадаємо, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.

    Також стало відомо, чому Путін знову згадав про «русскій мір».

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    Теги: Росія українці притулок населення
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    Соратник Путіна вважає, що «в Україні будь-якої миті може спалахнути»