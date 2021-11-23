Соратник Путіна вважає, що «в Україні будь-якої миті може спалахнути»

Патрушев жде, коли українці побіжать шукати притулок в інших країнах

В оточенні Путіна розказали, як Захід занапастив Україну

В оточені президента Російської Федерації Володимира Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну. Це нібито в майбутньому призведе до «спалаху» в країні. Про це сказав секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю для російського видання «Аргументы и факты».

«Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння», – заявив Патрушев.

На думку секретаря Ради безпеки РФ, вплив Заходу в майбутньому може призвести до нібито того, що мільйони українців почнуть покидати країну з метою пошуку притулку.

«Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах», – додав Патрушев.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.

Також стало відомо, чому Путін знову згадав про «русскій мір».

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