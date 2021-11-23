Соратник Путіна вважає, що «в Україні будь-якої миті може спалахнути»
В оточенні Путіна розказали, як Захід занапастив Україну
В оточені президента Російської Федерації Володимира Путіна прокоментували вплив Заходу на Україну. Це нібито в майбутньому призведе до «спалаху» в країні. Про це сказав секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю для російського видання «Аргументы и факты».
«Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння», – заявив Патрушев.
На думку секретаря Ради безпеки РФ, вплив Заходу в майбутньому може призвести до нібито того, що мільйони українців почнуть покидати країну з метою пошуку притулку.
«Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах», – додав Патрушев.
Нагадаємо, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.
Також стало відомо, чому Путін знову згадав про «русскій мір».