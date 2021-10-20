Разумков викликав Арахамію на «очну ставку»

Дмитро Разумков заявив, що Давид Арахамія за два роки став великим знавцем регламенту

Колишній спікер запропонував очільнику фракції «Слуга народу» провести «очну ставку» на знання регламенту Ради

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про те, що він не є членом фракції, а якщо таким себе вважає, то – «два роки порушує регламент».

«Дуже добре, що Давид Георгійович за два роки став великим знавцем регламенту. Але, хотілося б почути, звідкіля це він узяв: це його власна позиція, чи йому хтось підказав таку дурню? Тому що хотілося б все ж таки оперувати не тим, що комусь хочеться, а оперувати фактами», – цитує Разумкова Lb.ua.

Колишній спікер зазначив, що згідно з регламентом голова Верховної Ради та його заступники не входять до складу жодної депутатської фракції.

«Ніде не написано, що треба написати заяву про вихід, щоб приймала рішення фракція. Це – імперативна норма! Це – факт. Ви коли попадаєте на цю позицію (на посаду спікера, віцеспікера, – ред.), ви стаєте позафракційним. Якщо Давид Георгійович мені покаже зворотнє – я можу з ним поспілкуватися. Можемо зробити це як «очну ставку». Це буде цікаво. Але мені здається, що регламент я знаю досить непогано, краще, ніж деякі мої колеги», – наголосив Разумков.

До слова, соціологи заміряли ставлення українців до звільнення Разумкова.

Також «Главком» писав, що рейтинг Володимира Зеленського почав знижуватися, натомість після відставки почала зростати підтримка Дмитра Разумкова. Рейтинг Зеленського порівняно з вереснем 2021 року впав на 9%. У вересні за нього готові були голосувати 33,3% тих, хто визначився. У травні 2021 року рейтинг Дмитра Разумкова становив 3,1%, у жовтні він зріс майже у 2,5 раза.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, за що ображається на Разумкова, і нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

Крім того, у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Також тоді ще спікер Верховної Ради Дмитро Разумков казав, що вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен іти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.

Тим часом Офіс Зеленського оцінив можливість дострокових виборів президента. Там кажуть, що «кризи нема».

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