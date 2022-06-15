Що таке «маленька культура»: Арестович пояснив причину скандалу

Арестович пояснив, що він мав на увазі під «маленькою культурою»

Українське суспільство повинне навчитися відповідно реагувати на великі цивілізаційні виклики

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що він мав на увазі під «маленькою культурою», яку він не дасть збудувати в Україні. Про це Арестович заявив у ефірі YouTube-проєкту «Ісландія».

За словами Арестовича, він мав на увазі здатність українського суспільства відповідати на великі цивілізаційні виклики, які зараз постали перед Україною.

Речник Банкової пояснив, що «маленька культура» – це дрібні реакції на великі виклики, саме це він не хоче бачити в Україні.

Зокрема, коментуючи перспективи майбутньої України, Олексій Арестович заявив, що замість відмежовування від Росії Україна має перетягнути на свій бік усе найкраще, що є в РФ. А потім використовувати цих найкращих представників російського суспільства, зокрема, й проти самої Російської Федерації.

Причиною ж скандалу радник голови Офісу президента назвав нездатність деяких людей розібратися у предметі висловлювання.

Нагадаємо, Олексій Арестович на черговому ефірі у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.



Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну.

Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».