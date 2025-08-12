Головна Країна Політика
Шмигаль заявив про збільшення фінансування бойових підрозділів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Шмигаль заявив про збільшення фінансування бойових підрозділів
Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення
фото: пресслужба Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль: Фінансування бойових підрозділів збільшать на десятки мільйонів гривень

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення значно підвищити обсяги прямого фінансування бойових бригад. Це дозволить підрозділам самостійно забезпечувати свої потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Згідно з дорученням президента, фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен такий батальйон. Це забезпечить додаткові десятки мільйонів гривень, які можна буде спрямувати на закупівлі, зокрема на дрони та інше необхідне оснащення.

На виконання цього рішення в Міноборони вже відбулося оперативне засідання бюджетної комісії. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік підрозділів, що відповідають критеріям. Завдання – перерахувати кошти максимально швидко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує посилювати Збройні сили сучасними технологіями вітчизняного виробництва. У липні 2025 року до експлуатації було допущено 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК), усі вони виготовлені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

З початку 2025 року оборонне відомство вже кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони 40 таких комплексів. Це демонструє зростання темпів: у 2024 році було допущено майже 60 НРК, а у 2023-му – 13.

Як відомо, у липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, серед нових боєприпасів, що пройшли кодифікацію в липні, переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Крім того, до переліку увійшли новітні фугасні, уламкові та термобаричні боєприпаси, призначені для використання з безпілотними літальними апаратами.

