Цифровий ТЦК. Шмигаль назвав ключові цілі Міноборони на наступні пів року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Цифровий ТЦК. Шмигаль назвав ключові цілі Міноборони на наступні пів року
Міністр оборони презентував президенту стратегію діяльності відомства
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Оборонне відомство розробить новий контракт для військовослужбовців з покращеними умовами служби

Міністр оборони Денис Шмигаль представив президенту Володимиру Зеленському основні завдання відомства до кінця 2025 року. Серед них – збільшення закупівель української зброї до 50%, перехід на корпусну систему та розробка нового контракту для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра.

«Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація — пріоритети діяльності Міноборони на цей рік», – йдеться в повідомленні.

Серед ключових завдань на найближчі пів року міністр виокремив:

  •  Збільшення закупівель української зброї до 50% від загального обсягу.
  •  Аудит домовленостей з партнерами та формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік.
  •  Трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему.
  •  Розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби.
  •  Продовження цифровізації («Армія+», «Резерв+», цифровий ТЦК).
  •  Запуск Defense City (екосистеми для підтримки виробників ОПК) та грантової програми для стартапів у сфері військових технологій.

«Підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей. Маємо амбітні цілі та рішучість втілювати наші пріоритети задля українських захисників і захисниць», — підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

До слова, у липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні.

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
