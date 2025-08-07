Цифровий ТЦК. Шмигаль назвав ключові цілі Міноборони на наступні пів року

Оборонне відомство розробить новий контракт для військовослужбовців з покращеними умовами служби

Міністр оборони Денис Шмигаль представив президенту Володимиру Зеленському основні завдання відомства до кінця 2025 року. Серед них – збільшення закупівель української зброї до 50%, перехід на корпусну систему та розробка нового контракту для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра.

«Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація — пріоритети діяльності Міноборони на цей рік», – йдеться в повідомленні.

Серед ключових завдань на найближчі пів року міністр виокремив:

Збільшення закупівель української зброї до 50% від загального обсягу.

Аудит домовленостей з партнерами та формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік.

Трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему.

Розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби.

Продовження цифровізації («Армія+», «Резерв+», цифровий ТЦК).

Запуск Defense City (екосистеми для підтримки виробників ОПК) та грантової програми для стартапів у сфері військових технологій.

«Підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей. Маємо амбітні цілі та рішучість втілювати наші пріоритети задля українських захисників і захисниць», — підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

До слова, у липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні.