Колишнього ведучого призначено речником Міноборони

Новим речником Міноборони став Орест Дрималовський

Міністерство оборони України оголосило про призначення нового речника. Ним став Орест Дрималовський, військовослужбовець, журналіст та телеведучий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Долучившись до Збройних Сил України у лютому 2024 року, Орест Дрималовський захищав країну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою службу він був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті».

У журналістиці Дрималовський працює з 2015 року. Закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка, він був кореспондентом і ведучим на телеканалі «Перший Західний», а згодом – у програмі «Вікна-новини» на СТБ. Тепер він приєднається до команди Міністерства оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони нагадує, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня 2025 року, можуть поновити службу за спрощеною процедурою. Для цього необхідно подати рапорт через застосунок «Армія+». Скористатися цією можливістю можна до 30 серпня.

До слова, бойову систему Delta запровадять на всіх рівнях Сил оборони. Наказ про це, як повідомляє «Главком», підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Система Delta є бойовою цифровою екосистемою, яка створює технологічну перевагу українського війська, дозволяючи бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками.

Delta вже успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022 році, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.