Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити із Зеленським – голова ЄС

Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після того, як президент Франції Еммануель Макрон закликав Пекін поговорити з Росією про війну в Україні. Про це заявила голова ЄС, з посиланням на Reuters.

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Зазначається, що під час переговорів голова ЄС Урсула фон дер Ляєн і Макрон зустрілися з Сі в Пекіні, де Макрон сказав, що Захід повинен залучити Китай, аби допомогти покласти край кризі та запобігти «спіральній» напруженості, яка може розділити глобальні держави на ворожі блоки.

«Сі Цзіньпін, який прагнув позиціювати Китай як потенційного посередника в конфлікті, але розглядається Заходом як прихильник Росії сподівається, що Москва і Київ зможуть провести мирні переговори якомога швидше», – йдеться у повідомленні.

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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що було приємно почути про готовність Сі говорити із Зеленським.

«Голова КНР зазначив, що розмова може відбутися, коли «умови та час будуть правильними», – додала вона.

Нагадаємо, що Зеленський неодноразово просив Сі зустрітися з ним, у тому числі після того, як китайський лідер відвідав президента Росії Володимира Путіна в Москві минулого місяця.