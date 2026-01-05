Головна Країна Політика
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента
Кислицю звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Кислиця тепер працюватиме в Офісі президента

Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №14/2026.

«Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу президента України», – йдеться в указі.

Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента фото 1

Зокрема, Кислицю було звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Раніше президент анонсував, що Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Паралельно Сергій Кислиця продовжить роботу у переговорному процесі.

