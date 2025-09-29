Головна Країна Події в Україні
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
фото: Служба безпеки України/Facebook

Підприємця було викрито на етапі підготовки оборонної продукції ідо вивезення у РФ

Служба безпеки запобігла вивезенню з України критично важливих комплектуючих до корабельних артилерійських установок. Йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже $1,5 млн. Про це повідомляє ««Главком» » із посиланням на пресцентр відомства.

фото: Служба безпеки України/Facebook

«Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет», – повідомили у СБУ.

фото: Служба безпеки України/Facebook
фото: Служба безпеки України/Facebook

За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Повідомляється, що для прихованого вивезення зброї фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води. А щоб замаскувати оборудку, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора. Для цього він уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями.

Під час обшуків на його складах та в офісах вилучено:

  • артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах;
  • додаткові комплектуючі до військових катерів;
  • договори з іноземними підприємствами.
фото: Служба безпеки України/Facebook

Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони, зауважили у пресцентрі відомства.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (готування до контрабанди зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість експорту озброєння, але цей експорт, ймовірно, буде обмежений тими країнами, які раніше підтримали Україну у військовому плані в рамках формату «Рамштайн». 

