Уряд продовжив пільгове кредитування для агровиробників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Доступні кредити 5-7-9%»: аграріям продовжили пільгові позики ще на рік
Загалом агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми 5-7-9%
«Доступні кредити 5-7-9%»: аграріям продовжили пільгові позики ще на рік

Український уряд ухвалив рішення пролонгувати максимальний термін пільгового кредитування для аграріїв за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер агровиробники зможуть продовжити дію вже укладених кредитних договорів до 31 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Це рішення дозволить уникнути дефолту за існуючими кредитами та забезпечити агросектор необхідними фінансовими ресурсами для посівної кампанії. Пролонгація кредитів є особливо важливою в умовах війни, втрат врожаїв та торговельних обмежень.

За словами Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, це рішення «про виживання українського агросектору». Він зазначив, що через посуху та зруйноване зрошення фермери у південних та східних регіонах зазнали критичних втрат, що загрожує продовольчій безпеці країни.

Загалом агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми 5-7-9%. У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн, а за 8 місяців 2025 року – ще 35,8 млрд грн. Реалізація прийнятих змін не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки фінансування здійснюватиметься в межах коштів Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Друге місце посідає Миколаївська область – 6,8 тис. компаній. Далі за кількістю агрокомпаній йдуть Одеська область (5,9 тис.) та Дніпропетровщина (5,6 тис.). Київська область замикає п’ятірку лідерів (5,1 тис. компаній). До топ-10 регіонів також входять Харківська, Кіровоградська, Львівська, Запорізька та Вінницька області – у кожній з них зареєстровано від 3 до 4,2 тис. аграрних підприємств.

Теги: аграрії кредит уряд

