Скалецька заявила, що у Міністерстві охорони здоров'я багато людей, «на котрих не можна покластися»
Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька
Вона вважає, що деякі працівники не розуміють, що таке державна служба
Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька висловила думку, що у її структурі є люди, які не виконують доручення і замість цього знаходять причини, чому вони не можуть їх виконати, а це стає сигналом щодо сумнівів у тому, що на таких працівників можна покластися.
Про це вона заявила в інтерв’ю LB.ua.
«Або ми робимо реформи для країни, і потім робота в міністерстві максимально налагоджується, або ми реформуємо міністерство, і вже потім реформоване міністерство береться до завдань. А так: хотіли одне і друге, а вийшло, що досить багато роботи потребує надзусиль понад традиційний робочий час. А є також працівники в міністерстві, котрі не розуміють, що таке державна служба і ким є державний службовець. Не розуміють, що доручення треба виконувати, а замість того придумують багато різних причин, чому вони не мають його виконати. Це все подає мені сигнал, що в міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися», – зазначила міністерка.
Також вона підкреслила, що те, що на Міністерство охорони здоров'я покладено відповідальність як за внутрішні, так і за зовнішні реформи, розбалансовує всі настрої і процеси всередині структури.
«Усі зміни, котрі в охороні здоров’я за 28 років робилися або майже не робилися, в певній мірі пов’язані з тим, як функціонує структура Міністерства охорони здоров'я. За три місяці ми побачили, що з однієї сторони в Міністерство охорони здоров'я залучалися фахівці, оплата яких формувалася за залишковим принципом, у порівнянні з іншими міністерствами. З іншого боку, коли на Міністерство охорони здоров'я покладені і зовнішні реформи, і всередині зміни, і пілотний проєкт, то це все не допомагає робити реформи, а навпаки, розбалансує всі настрої, всі системні та операційні процеси», – сказала Скалецька.
Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила главою Міністерства охорони здоров'я Скалецьку.
Нагадаємо, у МОЗ хочуть забути про Супрун і її команду.