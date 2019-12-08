Скалецька заявила, що у Міністерстві охорони здоров'я багато людей, «на котрих не можна покластися»



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Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька Фото: прес-служба Кабміну

Вона вважає, що деякі працівники не розуміють, що таке державна служба

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька висловила думку, що у її структурі є люди, які не виконують доручення і замість цього знаходять причини, чому вони не можуть їх виконати, а це стає сигналом щодо сумнівів у тому, що на таких працівників можна покластися.

Про це вона заявила в інтерв’ю LB.ua.

«Або ми робимо реформи для країни, і потім робота в міністерстві максимально налагоджується, або ми реформуємо міністерство, і вже потім реформоване міністерство береться до завдань. А так: хотіли одне і друге, а вийшло, що досить багато роботи потребує надзусиль понад традиційний робочий час. А є також працівники в міністерстві, котрі не розуміють, що таке державна служба і ким є державний службовець. Не розуміють, що доручення треба виконувати, а замість того придумують багато різних причин, чому вони не мають його виконати. Це все подає мені сигнал, що в міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися», – зазначила міністерка.

Також вона підкреслила, що те, що на Міністерство охорони здоров'я покладено відповідальність як за внутрішні, так і за зовнішні реформи, розбалансовує всі настрої і процеси всередині структури.

«Усі зміни, котрі в охороні здоров’я за 28 років робилися або майже не робилися, в певній мірі пов’язані з тим, як функціонує структура Міністерства охорони здоров'я. За три місяці ми побачили, що з однієї сторони в Міністерство охорони здоров'я залучалися фахівці, оплата яких формувалася за залишковим принципом, у порівнянні з іншими міністерствами. З іншого боку, коли на Міністерство охорони здоров'я покладені і зовнішні реформи, і всередині зміни, і пілотний проєкт, то це все не допомагає робити реформи, а навпаки, розбалансує всі настрої, всі системні та операційні процеси», – сказала Скалецька.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила главою Міністерства охорони здоров'я Скалецьку.

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