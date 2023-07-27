«Верховна Рада перетворилася у музей мадам Тюссо». Депутатка показала фото  

У кулуарах парламенту вже давно не було журналістів, а народні обранці сюди не часто з’являються

Кулуари Верховної Ради перетворилися на музей – їх заповнили експонати українських історичних постатей із Музею історії Києва. Фото виставки оприлюднила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«У кулуарах ВР відчуття, що ти в музеї мадам Тюссо. Сюди навіщось притягли експонати українських історичних постатей з Музею історії Києва( нехай вибачить мене цей чудовий музей). Навіщо?», - написала Геращенко

Нардепка також наголосила, що в кулуарах парламенту вже давно не було журналістів, та й народні обранці сюди не часто з’являються. Тому мета такої акції не зрозуміла.

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«Кулуари порожні, пресу сюди вже чотири роки не пускають, спочатку ковід, потім війна. Та й самі депутати бувають в приміщенні Ради пару раз на місяць, під час пленарних засідань. В рідні дні сесії депутати мають бути в залі, а не вештатися кулуарами, тим більше перерв зараз немає, а у випадку тривоги треба йти в укриття», – зазначила Геращенко.

Парламентарка також повідомила, що експозиції в кулуарах міняються й оновлюється раз на місяць. Тут вже виставляли вишиванки видатних українців, фото експозиції ( актуальні, про загиблих на війні журналістів, бійців ТРО). «Звичайно, просвітницька мета популяризувати серед депутатів українську історію може тільки вітатися, як і натяк, що депутати рідко бувають в музеях. Але дивно, що організаторам цього перформенсу не прийшло в голову , наскільки штучно і вульгарно це виглядає. Воскові фігури в порожніх кулуарах. Дуже символічний образ нинішнього мовчазного парламенту, який втратив свою суб’єктність», – резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, у грудні 2021 року у стінах Верховної Ради замість гучних політичних баталій лунала класична музика. Ранок депутати розпочали з концерту класичної музики.