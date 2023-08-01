Міністр оборони Данії завершив піврічне лікування стресу і перевтоми

Якоб Еллеманн-Єнсен повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу і перевтоми

За словами міністра, взяти відпустку через стрес «було одним з найважчих рішень у його житті»

Міністр оборони і віцепрем'єр Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у вівторок повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу і перевтоми. Про це міністр написав у Facebook.

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«Отже, я знову у справі. Я дійсно з нетерпінням чекаю цього! А ще я трохи нервую», – зазначив міністр.

Політик додав, що на нього чекає багато справ, а також анонсував інтерв‘ю телеканалам DR і TV2.

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Еллеманн-Єнсен, який також очолює ліберальну партію Venstre, пішов на лікарняний на невизначений термін на початку лютого, щоб «відпочити» за порадою свого лікаря – майже через два місяці після початку роботи нового уряду Данії на чолі із прем’єркою Метте Фредеріксен.

За словами міністра, взяти відпустку через стрес «було одним з найважчих рішень у його житті».

«Це був критичний час для Venstre і Міністерства оборони, і я відчував, що зазнаю поразки. Я думав, що поїду на кілька тижнів, а потім повернуся. Але це не спрацювало», – казав тоді данський міністр, заяву якого наводить AFP.

Увесь цей час обов'язки міністра оборони Данії виконував Троельс Лунд Поульсен.

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