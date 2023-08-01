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Міністр оборони Данії завершив піврічне лікування стресу і перевтоми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр оборони Данії завершив піврічне лікування стресу і перевтоми
Якоб Еллеманн-Єнсен повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу і перевтоми
фото з відкритих джерел

За словами міністра, взяти відпустку через стрес «було одним з найважчих рішень у його житті»

Міністр оборони і віцепрем'єр Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у вівторок повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу і перевтоми. Про це міністр написав у Facebook.

«Отже, я знову у справі. Я дійсно з нетерпінням чекаю цього! А ще я трохи нервую», – зазначив міністр.

Політик додав, що на нього чекає багато справ, а також анонсував інтерв‘ю телеканалам DR і TV2.

Еллеманн-Єнсен, який також очолює ліберальну партію Venstre, пішов на лікарняний на невизначений термін на початку лютого, щоб «відпочити» за порадою свого лікаря – майже через два місяці після початку роботи нового уряду Данії на чолі із прем’єркою Метте Фредеріксен.

За словами міністра, взяти відпустку через стрес «було одним з найважчих рішень у його житті».

«Це був критичний час для Venstre і Міністерства оборони, і я відчував, що зазнаю поразки. Я думав, що поїду на кілька тижнів, а потім повернуся. Але це не спрацювало», – казав тоді данський міністр, заяву якого наводить AFP.

Увесь цей час обов'язки міністра оборони Данії виконував Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, посилення безпілотних і ракетних атак демонструє бажання перешкодити військовому матеріально-технічному забезпеченню Кремля та нагадати простим росіянам про ціну війни.

Раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення «ірраціональної» війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії з питань формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, були присутні представники як України, так і Росії.

До слова, британці розкритикували прем’єр-міністра Великої Британії за те, що він використовує гелікоптери і літаки для коротких подорожей Британією, і закликали пересісти на потяг «як і решта нормальних громадян».

Теги: міністр Данія політика стрес

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