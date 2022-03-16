Світ звикає до можливості Третьої світової війни – експерт

Росія відкрито натякає на застосування ядерної зброї та напад на країни НАТО

Світ поступово звикає до того, що може початися Третя світова війна. Опція ядерної війни також вже не викликає паралічу свідомості на рівні прийняття. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

«Мені здається, що світ просто поступово звикає, що Третя світова війна може статися. Чим далі, тим менше це сприймається як катастрофа. Зараз ми опинилися в ситуації, коли світ після завершення якоїсь кривавої війни каже, що «ніколи знову», а потім все одно знаходиться хтось, хто все це запалює. Звісно, залишається опція ядерної війни, до якої теж треба звикнути і яка вже не викликає паралічу свідомості на рівні прийняття», – розповів Семиволос.

Експерт підкреслив: як тільки всі побачать, що Росія програє, від неї всі почнуть дистанціюватися якомога далі. «А зараз, до речі, мова вже про санкції щодо всього «Тайожного союзу». Ці всі азійські авторитарні режими просто посиплються», – сказав він.

Нагадаємо, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин, тому всім треба бути напоготові. Як показали події останніх двох тижнів, нелюди готові на будь-які звірства. І якщо вони бомблять пологові будинки – що їм вартує застосувати хімічну зброю? Протигазами окупанти вже укомплектовані.

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.



