«Слуга народу» свідомо злила місцеві вибори в Одесі – нардеп Дмитрук

Банкова зливала вибори в Одесі, виставивши на них коміка Олега Філімонова?

Партія «Слуга народу» спеціально виставила слабкого кандидата на виборах міського голови, щоби не втручатися у місцевий розклад влади. Про це розповів народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому».

Дмитрук розповів, що розчарувався у політиці Володимира Зеленського після того, як той не виставив гідного кандидата на посаду мера.

«На місцевих виборах вони повністю злили «Слугу народу» в Одесі – просто розпродали квоти місцевим елітам. Я тоді вимагав, аби взяли нормального кандидата в мери, який міг би показати результат, а мені президент в кабінеті прямо сказав, що нам цього не треба. Наш кандидат (комік Олег Філімонов – «Главком») посяде гідне третє-п’яте місце – й годі. Ким для мене був президент, коли я йшов в депутати? Це був майже ідол, на якого ми орієнтувалися та довіряли. І коли мені ця людина каже, що ми просто гідно хочемо представити свого кандидата і не втручатися в місцеві історії, це вже було для мене меседжем, після якого я зробив серйозні висновки», – поділився нардеп.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року, другий тур відбувся 15 листопада. На виборах мера 2020 року Геннадій Труханов отримав перше місце з 38,35% голосів. Йому не вдалося повторити успіх минулої виборчої кампанії – п'ять років тому Труханов був обраний мером уже у першому турі з 52,2% підтримки громадян. Вперше очолив міську раду Одеси у 2014 році за результатами позачергових виборів.

Нагадаємо, Дмитрук після бійки в Одеській міській раді залишив міжфракційне об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика». Бійка сталася на засіданні земельної комісії міськради. Артем Дмитрук зірвав засідання, коли розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби «Аркадія». Учасників комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин назвав «земельною мафією». У поліції кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

Нагадаємо, Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині, представляючи пропрезидентську партію «Слуга народу» та увійшов до складу «монобільшості». Пізніше його виключили з парламентської фракції «слуг».