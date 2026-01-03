Соболєв та Качка представили десятилітній план відновлення України

Сесія за участю міжнародних радників завершилася погодженням стратегічного документа, який визначає фінансове майбутнє країни до 2036 року

Сьогодні, 3 січня 2026 року, міністр економіки України Олексій Соболєв та віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка презентували «Пакет процвітання України» – масштабний план залучення капіталу для повної реконструкції держави. Документ, розроблений спільно зі Світовим банком та американською стороною. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Міністр економіки Олексій Соболєв наголосив, що документ є результатом багатотижневої роботи з міжнародними експертами.

«Ми останніми тижнями з американською стороною та групою Світового банку напрацьовували документ: скільки треба капіталу щоб відновити Україну, про джерела капіталу та які інструменти. Без безпеки не буде економічного процвітання , це важливого сьогодні. На сесії цей план погодили, наступні зустрічі в Парижі. Напрацюють більш детальний спільний план. Залучиться $800 млрд», – заявив Соболєв.

Відповідаючи на питання щодо термінів фінансування, Соболєв уточнив, що сума у $800 млрд є цільовим показником на наступне десятиліття. Водночас віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що Україна вже має підтверджену «істотну підтримку» на найближчі два роки, яка є невід'ємною частиною великого плану.

Тарас Качка підкреслив, що в міжнародній спільноті панує консенсус:

«В нас є чітке розуміння, що основою та фундаментом є реформи які здійснює Україна в рамках інтеграції до ЄС. Ми бачимо, що роль ЄС буде дуже великою. Є консенсус з усіма учасниками (як європейськими та американськими) щодо пакета процвітання», – додав Тарас Качка.

Як відомо, 3 січня 2026 року, відбулася перша сесія масштабного засідання за участі національних радників з питань безпеки з 15 країн світу, а також представників ЄС та НАТО. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що учасники вже опрацювали ключові стратегічні документи, які стануть основою подальшої взаємодії України з партнерами.