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Націоналізація Приватбанку: Суд поставив крапку у спробах Коломойського повернути банк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Націоналізація Приватбанку: Суд поставив крапку у спробах Коломойського повернути банк
Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яким було задоволено позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку
фото з відкритих джерел

18 грудня 2016 року Національний банк України ухвалив рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення Приватбанку з ринку за участю держави. Суд підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, суд 15 листопада 2023 року скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яким було задоволено позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким було визнано протиправними і скасовано рішення органів державної влади про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.

«Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 млрд грн. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

За його словами, судом застосовано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ, оскільки позовні вимоги у справі не відповідають положенням даного закону.

Як повідомлялось, 18 грудня 2016 року Національний банк України ухвалив рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави й звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку.

Це рішення ґрунтувалося на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від’ємного значення. Нестача в капіталі Приватбанку була підтверджена, зокрема, незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією. Акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з його фінансового оздоровлення. Того ж дня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському.

Теги: Національний банк закон держава Приватбанк

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