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Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу
Китай обмежує продаж графіту, необхідного для виробництва електрокарів
фото із відкритих джерел

Китай вирішив обмежити експорт графіту через постійний тиск з боку США за його торговельні зв'язки із Росією 

Китай оприлюднив плани щодо обмеження експорту графіту – мінералу, який має вирішальне значення для виробництва акумуляторів для електромобілів. Це сталося нібито з міркувань національної безпеки, повідомило Міністерство торгівлі та Головне митне управління КНР. Оголошення було зроблено лише через кілька днів після того, як Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на види напівпровідників, які американські компанії можуть продавати китайським компаніям. Про це пише CNN.

Технологічна і торговельна війна між Китаєм і США у самому розпалі. Рік тому американська влада заборонила експорт до Піднебесної графічних чіпів NVIDIA для професійного сегменту, а нещодавно черга дійшла і GeForce RTX 4090. Вводяться додаткові обмеження, а китайський уряд робить кроки у відповідь. Нещодавно китайці заборонили експорт кількох газів. Пекін запровадив обмеження на експорт галію та германію, двох мінералів, необхідних для виробництва напівпровідників. Але настав час для важкої артилерії, оскільки з 1 грудня набудуть чинності обмеження на експорт графіту.

Як стало відомо, міжнародні компанії, що залежать від постачання графіту з Піднебесної, вже б'ють на сполох, намагаючись знайти альтернативних постачальників. Серед тих, хто вже спробував знайти відповідне рішення, значаться японські Mitsubishi Chemical та Panasonic. Обидві компанії випускають акумулятори для споживчого сектора та електромобілів, а без графіту створити подібний продукт неможливо.  За даними Геологічної служби США, ринок графіту, який використовується в батареях, зріс на 250% у всьому світі, починаючи 2018 року. 

Нові вимоги щодо експорту не пропонують повної заборони, але отримати ліцензію у спеціального китайського відомства практично неможливо. 

Нагадаємо, графіт використовується в батареях для електромобілів при виробництві негативних електродів у літій-іонних акумуляторах. Зараз Китай домінує у цій сфері, забезпечуючи 70% всього виробництва графіту у світі. Незважаючи на те, що сирий графіт поставляється і з інших країн, Китай також лідирує в очищенні цього матеріалу, маючи найбільшу виробничу базу на планеті. Японія може зіткнутися з серйозними проблемами, оскільки понад 80% необробленого графіту, що використовується японськими компаніями, постачається з Китаю.

За найоптимістичнішими прогнозами, на отримання ліцензії від китайського уряду може піти кілька місяців. Може так бути, що рішення взагалі буде негативним, що цілком очікувано для японських компаній, які відкрито виступають проти напівпровідникової галузі Піднебесної. Японські компанії вже заявили, що не мають наміру повністю відмовлятися від своїх довгострокових логістичних зв'язків з Китаєм. 

Mitsubishi Chemical розглядає можливість збільшення власного виробництва матеріалів для електродів у китайській провінції Шаньдун, щоб зменшити вплив на бізнес від обмежень на експорт графіту. Деякі компанії шукають інші шляхи для захисту від можливого дефіциту графіту, який обов'язково виникне через нові вимоги китайської влади. Вони прагнуть диверсифікації джерел, а найкращим рішенням здається розробка графітових родовищ у Мозамбіку та Норвегії. 

Експерти вважають, що обмеження з боку Китаю можуть призвести до несподіваних наслідків. Так, група компаній Kanto Denka Kogyo тестує з'єднання літію з різних регіонів, щоб використовувати їх у виробництві електролітів для акумуляторів. Компанія також співпрацює з Sumitomo Metal Mining для переробки літію з відпрацьованих акумуляторів електромобілів. У результаті графіт з Китаю може втратити ринкову привабливість, оскільки ціни на цей матеріал обов'язково підростуть, а отже, у виробників стимул збільшуватиме поставки.

Старший аналітик Counterpoint Research Іван Лам сказав, що Китай раніше запроваджував тимчасовий контроль над експортом графіту, що мало вплинуло на промисловість, додавши, що нові правила не є «повною забороною». Проте він прогнозує зростання цін.

«Ми вважаємо, що середня ціна на графіт продовжить зростати в майбутньому через дисбаланс попиту та пропозиції, включно з Росією, яка була одним із основних постачальників графіту до російсько-української війни», – сказав він.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну збільшило світовий попит на вольфрам і загострило дефіцит цього металу у зв'язку з нарощуванням виробництва боєприпасів. Близько 90% вольфраму видобувають у Китаї та Росії, при цьому понад 85% «осідає» саме у КНР. До інших постачальників затребуваного металу на світовому ринку належать також В'єтнам, Болівія та Австрія.

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Теги: Австрія Японія експорт війна Китай бізнес ринок закон влада черга розробка

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