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Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
50 депутатів просять Стефанчука звернутися до Венеційської комісії через законопроєкт про заборону Московської церкви
фото: Верховна Рада України

Колишні члени ОПЗЖ, а також деякі «слуги» намагаються відтягнути голосування за церковний законопроєкт 

Понад півсотні народних депутатів просить спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука звернутися до Венеційської комісії через законопроєкт про «заборону УПЦ МП». Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook.

В такий спосіб, імовірно, противники заборони УПЦ МП намагаються затягнути процес розгляду документу та відтермінувати голосування за законопроєкт у другому читання.

«До кінця 2023 року церковний закон не приймуть! І питання не лише в кількості поправок, їх можна було б за кілька днів розглянути. Слуги і ОПЗЖ знайшли більш творчий підхід. Вони звернулися до спікера Стефанчука з вимогою направити законопроєкт на експертизу Венеційської комісії», – написала Геращенко.

Наразі звернення підписали 50 депутатів. Автором ініціативи є Андрій Мотовиловець, який від самого початку виступав проти винесення церковного законопроєкту в порядок денний, пояснюючи це «свободою совісті і невтручанням держави у справи церковні».

Серед підписантів звернення, зокрема, наявні колишні члени ОПЗЖ, а також «слуги» Максим Бужанський, Андрій Мотовиловець Бужанський, Артем Дмитрук та інші.

«Тепер слуги мотивують свої дії міжнародною реакцією, мовляв, серед наших партнерів, у тому числі в США, є критика цих законопроєктів, які лобісти московських попів подають на Заході як гоніння на церкву», – заявила нардепка.

Геращенко оупблікувала повний перелік депутатів, які підписали лист до Стефанчука:

  • Андрій Мотовиловець
  • Артем Культенко
  • Ольга Савченко
  • Вікторія Гриб
  • Артем Дмитрук
  • Євген Шевченко
  • Сергій Литвиненко
  • Максим Павлюк
  • Павло Халімон
  • Антоніна Славицька
  • Євген Брагар
  • Валерій Гнатенко
  • Сергій Бунін
  • Степан Чернявський
  • Георгій Мазурашу
  • Сергій Кузьміних
  • Ганна Скороход
  • Максим Перебийніс
  • Анатолій Бурмич
  • Данило Гетьманцев
  • Максим Ткаченко
  • Сергій Магера
  • Микола Галушко
  • Валерій Дубіль
  • Олександр Федієнко
  • Маргарита Шол
  • Павло Фролов
  • Максим Бужанський
  • Олександр Фельдман
  • Сергій Северин
  • Олександр Лукашев
  • Юрій Бойко
  • Олександр Качний
  • Сергій Льовочкін
  • Олександр Пузанов
  • Сергій Ларін
  • Віктор Чорний
  • Василь Німченко
  • Віталій Борт
  • Борис Приходько
  • Григорій Суркіс
  • Михайло Папієв
  • Юлій Йоффе
  • Микола Скорик.

Крім того, нардепка оприлюднила текст звернення:

Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів фото 1

Нагадаємо, що «за» законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ (№8371), у першому читанні проголосувало 267 нардепів, найбільший відсоток голосів дали фракції «ЄС», «Голос» та «Слуга народу». Показово, що «проти» голосували переважно нардепи із груп ПЗЖМ та «Відновлення України», які утворились після заборони проросійської партії ОПЗЖ, а також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов.

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Теги: церква закон Верховна Рада Московська церква в Україні

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