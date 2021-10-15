Соратники Порошенка побували на прийомі у Венедиктової: стали відомі деталі

Два дні тому генпрокурорка не прийняла депутатів з опозиції

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» провели зустріч з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою. Вони вимагають від Офісу генпрокурора розслідувати справи щодо «вагнергейта», відмивання грошей, виведених з Приватбанку через «офшори Зеленського» та фальсифікацію ухвалених законів керівництвом монобільшості. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Як розповів співголова фракції Артур Герасимов, «Європейська солідарність» вимагає від Офісу генпрокурора розслідувати можливу державну зраду вищими посадовими особами України під час зриву спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК Вагнера.

«Псевдо-ТСК, яку створили «Слуги» в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб», – наголошує Герасимов.

«Також ми запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку наш колега, бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ. Наразі ми чекаємо реєстрації цього провадження про розголошення державної таємниці Зеленським, про що він сам особисто заявив», – нагадав Герасимов.

Депутати також вимагають від Офісу генпрокурора розслідувати оприлюднені в проєкті Pandora Papers факти щодо ймовірного відмивання офшорними структурами Зеленського коштів, виведених з Приватбанку. Відповідне звернення депутати подали до Офісу генпрокурора.

«Наразі ми чекаємо на прийняття рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І в найближчі дні ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заява про злочин від народних депутатів буде доєднана до справи, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з Приватбанку, до якої згідно з міжнародним розслідуванням можливо причетний Зеленський і його найближче оточення», – говорить Герасимов.

Також депутати вимагають розслідувати факти фальсифікації закону 5599, який був ухвалений з грубим порушенням регламенту Верховної Ради і зараз може бути поданий на підпис президенту Зеленському із незаконними виправленнями.

«Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховно Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення і в найближчі дні ми чекаємо реєстрації кримінальної справи», – резюмує Герасимов.

Раніше «Євросолідарність» подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочини оточення Зеленського.

13 жовтня генпрокурорка не прийняла опозицію на чолі з Порошенком. Цього ж дня стало відомо, що колишнього головного розвідника Бурбу звільнили через свідчення у справі «вагнерівців».

Як відомо, Bellingcat обіцяє у жовтні опублікувати розслідування про «вагнерівців».