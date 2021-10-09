Провокації тітушок біля будинку Порошенка: поліція не виявила «суттєвих порушень»

Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли

Поліція Київської області заявила, що понад 60 її співробітників «забезпечують безпеку та публічний порядок під час проведення мирної акції в Козині». Про це повідомила пресслужба поліції.

«Станом на 19:30 суттєвих порушень правопорядку не виявлено. Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли. Нагадаємо, що 9 жовтня опівночі на Обухівщині розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні», – ідеться в офіційному повідомленні.

У політичній партії «Європейська солідарність» стверджують, що група людей, яку в опозиційній політичній силі називають «тітушками», намагається прорватися до будинку, в якому живе п’ятий президент України Петро Порошенко, а їм протистоять політичні активісти, серед яких є ветерани війни на Донбасі.

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що «в цих проплачених «мітингах» Банкова експлуатує дітей».

«Ми вже звернулися до радника-уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях», – написала Геращенко у фейсбуці.

Коментарів другої сторони протистояння в Козині наразі немає.

Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.

Нагадаємо, це не перша акція проплачених тітушок проти Претра Порошенка. Нагадаємо, більше як сотня «тітушок» у Дніпрі хотіли зірвати Куліш-Фест у парку «Зелений гай«, де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.