Співробітник посольства України в Індії, підозрюваний у роботі на Росію, зник?

Посольство виконало доручення Міністерства закордонних справ і ознайомило свого співробітника Артема Дашутіна з повістками від Державного бюро розслідувань

ДБР підготувало підозру сину відомого бізнесмена-екснардепа Григорія Дашутіна Артему, який лише кілька місяців встиг пропрацювати на дипломатичній службі

Посольству України в Індії невідомо, де перебуває їхній співробітник, референт із економічних питань Артем Дашутін, яким зацікавилися українські правоохоронці. Таку відповідь «Главком» отримав від тимчасового повіреного у справах України в Індії Івана Коновалова.

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Високопосадовець зазначив, що посольство виконало доручення Міністерства закордонних справ і ознайомило Артема Дашутіна з повістками від Державного бюро розслідувань. Зокрема, на 18 і 19 липня силовики викликали референта для оголошення підозри та проведення слідчих дій.

Водночас посольство України в Індії визнало, що не володіє інформацією про місцеперебування Артема Дашутіна.

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На 18 і 19 липня силовики викликали референта Артема Дашутіна для оголошення підозри та проведення слідчих дій

Крім цього, Іван Коновалов, відповідаючи на запитання «Главкома», чи відсторонено або звільнено Артема Дашутіна із займаної посади, наголосив, що ухвалення подібних рішень належить до компетенції МЗС.

Як повідомляв «Главком», у березні 2023 року Артем Дашутін виграв конкурс на заміщення посади референта Посольства України в Індії. Згідно з умовами контракту, він займатиме цю посаду не більше чотирьох років. До цього Артем займався бізнесом разом зі своїми батьками Григорієм і Раїсою Дашутіними.

У червні співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього народного депутата від Партії регіонів і впливового бізнесмена Григорія Дашутіна і оголосили йому підозру у створенні злочинної організації (частини 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу) і пособництві державі-агресору (стаття 111-2). Наразі бізнесмен перебуває під вартою без права внести заставу.

За версією слідства, ексрегіонал очолив злочинну організацію, яка займалася поставками продукції для оборонного комплексу країни-агресора. За дорученням Дашутіна-старшого, на території Туреччини було зареєстровано підприємство, через яке до Росії реалізовувалися вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки, що у подальшому використовуються у бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», що знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення в РФ.

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Крім того, вказані деталі українського виробництва використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів країни-агресора.

Як з’ясував «Главком», станом на 21 липня 2023 року Артем Дашутін разом зі своїми батьками Григорієм Дашутіним і Раїсою Дашутіною значаться кінцевими бенефіціарами підприємств: «Нікмас», «Полтавський трубомеханічний завод», «Київський дослідний ремонтно-механічний завод», Глухівський завод «Електропанель», Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКомпресормаш», «ДА4», «Укртехносинтез», «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ», «Солар НСВ», «Домініон Бізнес Парк», «Нікмас Інжинірінг», «Укрросметал».

Наразі ключовими підприємствами сім’ї Дашутіних за рішенням суду розпоряджається Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.