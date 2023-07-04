Поки увага спрямована на ЗАЕС, Росія готує теракт на іншій атомній електростанції

В той час, коли всі обговорюють можливий вибух на Запорізькій атомній електростанції, московити починають незрозумілі приготування на одній зі своїх станцій.

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На території Курської АЕС йдуть масштабні роботи, переміщується велика кількість техніки та людей.

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Курська атомна електростанція

Враховуючи попередні заяви Кремля, це все цілком може бути підготовкою до спланованої «аварії» і навіть вибуху. Винною, за традицією, оголосять Україну.

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Задум простий: звинувативши Україну, московити оголосять «удар у відповідь».

Що це буде – тактична ядерка чи вибух на ЗАЕС, не так вже й важливо. За відсутністю інших козирів, московити таки можуть зважитися на реальне ядерне протистояння.