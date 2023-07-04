Поки увага спрямована на ЗАЕС, Росія готує теракт на іншій атомній електростанції
В той час, коли всі обговорюють можливий вибух на Запорізькій атомній електростанції, московити починають незрозумілі приготування на одній зі своїх станцій.
На території Курської АЕС йдуть масштабні роботи, переміщується велика кількість техніки та людей.
Враховуючи попередні заяви Кремля, це все цілком може бути підготовкою до спланованої «аварії» і навіть вибуху. Винною, за традицією, оголосять Україну.
Задум простий: звинувативши Україну, московити оголосять «удар у відповідь».
Що це буде – тактична ядерка чи вибух на ЗАЕС, не так вже й важливо. За відсутністю інших козирів, московити таки можуть зважитися на реальне ядерне протистояння.
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